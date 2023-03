Diablo 4: Termine der Preloads bestätigt – Weitere Details zu den Inhalten der Beta

In dieser Woche erhalten alle, die das Action-Rollenspiel vorbestellt haben, unabhängig von der Plattform einen Early-Access-Zugang zur offenen Beta von „Diablo 4“.

Kurz vor dem Start des Vorabzugangs bestätigten die Entwickler von Blizzard Entertainment zum einen die Termine für die Preloads. Der Preload für den Vorabzugang zur Beta startet laut dem Entwicklerstudio am morgigen Mittwoch, den 15. März 2023 um 17 Uhr unserer Zeit. Der Vorabdownload für die offene Beta hingegen wird am 22. März 2023 um 17 Uhr freigeschaltet.

Ergänzend zu den Preload-Terminen nannte Blizzard Entertainment weitere Details zu den Inhalten, die in der offenen Beta zu „Diablo 4“ auf warten.

Stellt euch einem mächtigen Weltenboss

Wie bereits bestätigt wurde, könnt ihr in der Beta pro Battle.net-Account zehn Helden erschaffen. Die Charaktere, die bis zur Stufe 25 verbessert werden können, werden nach der Beta gelöscht und können nicht in die Vollversion übertragen werden. Zur Verfügung stehen in der Open-Beta sowohl der Prolog als auch der erste Akt von „Diablo 4“. Ihr erkundet die schneebedeckten Zersplitterten Gipfel und begebt euch nach Kyovashad, das von den Entwicklern als ein sicheres Gebiet in den Bergen beschrieben wird.

Neben den entsprechenden Hauptquests, der optionalen Nebenmission „Der Holzfäller von Nevesk“ und diversen Herausforderungen umfasst die offene Beta zu „Diablo 4“ einen der Weltenbosse. In diesem Fall Ashava, der in den Zersplitterten Gipfeln auftaucht, um das Land zu verseuchen und Fleisch zu reißen.

An den folgenden Terminen besteht die Möglichkeit, sich zu Gruppen zusammenzuschließen und sich Ashava zu stellen.

18. März um 18:00 Uhr & 20:00 Uhr

19. März um 6:00 Uhr & 8:00 Uhr

25. März um 18:00 Uhr & 20:00 Uhr

26. März um 7:00 Uhr & 9:00 Uhr

Während die Vorab-Beta vom 17. bis zum 19. März 2023 stattfindet, können alle anderen ab dem 24. März 2023 loslegen. In der Early-Access-Beta stehen mit dem Barbaren, dem Schurken und dem Zauberer drei Klassen zur Verfügung. Mit dem Druiden und dem Totenbeschwörer gesellen sich in der zweiten Beta weitere spielbare Klassen hinzu.

Related Posts

Die Vollversion von „Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren