Dragon Ball Xenoverse 2: Teaser-Trailer zum Hero of Justice Pack 2 veröffentlicht

Nach dem Hero of Justice Pack 1 folgt nun das Hero of Justice Pack 2 für „Dragon Ball Xenoverse 2“. Außerdem wird es die mittlerweile 16. kostenlose Erweiterung des Spiels geben.

Auch nach seinem Release wird „Dragon Ball Xenoverse 2“ mit zahlreichen Spielinhalten versorgt. Mit dem Hero of Justice Pack 2 implementieren Publisher Bandai Namco und Entwicklerstudio Dimps gleich zwei neue Charaktere ins Spiel. Außerdem wird es neue Parallel-Quests, Moves und Kostüme geben.

Einer der beiden neuen Charaktere ist Orange Piccolo. Über den anderen Kämpfer ist bislang noch nichts bekannt. Doch in einem ersten Teaser-Trailer können wir uns zumindest von Orange Piccolo einen Ersteindruck verschaffen.

Orange Piccolo tritt der Kämpferriege bei

Die erste Hälfte des Trailers stellt noch einmal die Inhalte aus dem Hero of Justice Pack 1 zusammen. Wirklich interessant wird es erst ab der zweiten Hälfte, denn dann gibt es Orange Piccolo in Aktion zu sehen.

Orange Piccolo stammt aus dem Kinofilm „Dragon Ball Super: Super Heroes“, in der die Red Ribbon Armee mit zwei neuen Androiden versucht, Son-Goku und seine Mitstreiter zu besiegen. Bei ihm handelt es sich um eine besonders starke Transformation von Piccolo, die ähnlich zu den Saiyajin-Stufen ist.

Das Hero of Justice Pack 2 ist für 16,99 Euro im Hero of Justice Pack Set erhältlich, in dem sich auch schon das Hero of Justice Pack 1 befindet. Wann der zweite Teil des Paketes folgen wird, ließen die Verantwortlichen offen.

Außerdem wird es bald einen weiteren kostenlosen DLC für „Dragon Ball Xenoverse 2“ geben. Der DLC bringt Cell Max als Raid-Boss, für den mehrere Spieler und Spielerinnen nötig sind, um ihn zu besiegen. Bandai Namco weist darauf hin, dass es sich bei Cell Max ausschließlich um einen Raid-Boss und nicht um einen spielbaren Charakter handelt.

Weitere Meldungen zu „Dragon Ball“:

Die 16. Erweiterung mit Cell Max wird kostenlos für alle Besitzer und Besitzerinnen von „Dragon Ball Xenoverse 2“ zum Download bereit stehen. Wann der DLC erscheinen wird, ist leider nicht bekannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Xenoverse 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren