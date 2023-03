PlayStation Plus Essential: Day One-Release als erster Titel für den Monat April bestätigt

PlayStation Plus Essential:

Auch im nächsten Monat dürfen sich PlayStation Plus-Abonnenten über die obligatorischen "Gratis"-Titel freuen. Mit "Meet your Maker" wurde heute der erste PS Plus-Titel für den April 2023 bestätigt.

"Meet your Maker" gehört zu den PlayStation Plus Essential-Titeln im April 2023.

In vereinzelten Fällen setzt auch Sony Interactive Entertainment auf sogenannte Day One-Veröffentlichungen, die pünktlich zu ihrem Release den Weg in den Abo-Service PlayStation Plus finden. Im vergangenen Jahr war dies beispielsweise beim tierischen Abenteuer „Stray“ der Fall.

Wie Sony Interactive Entertainment heute bekannt gab, sicherte sich das Unternehmen mit „Meet your Maker“ den nächsten Day One-Release für PlayStation Plus. Der Neuzugang wird zusammen mit den anderen Essential-Titeln für den nächsten Monat am 4. April 2023 freigeschaltet und allen PlayStation Plus-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt.

Bei „Meet your Maker“ handelt es sich um den nächsten großen Titel der „Dead by Daylight“-Macher von Behaviour Interactive.

Die Community im Mittelpunkt des Geschehens

Bei „Meet your Maker“ handelt um eine Mischung aus First-Person-Building- und einem Raiding-Game, in dem ihr eigene Outposts errichtet und diese mit Fallen verseht. Das Ziel: Andere Spieler und Spielerinnen anzulocken, die versuchen, euren Außenposten einzunehmen. Um dies zu verhindern, entwerft ihr möglichst knifflige Levels mit anpassbaren Blöcken, Fallen und Wachen, die nach Belieben miteinander kombiniert werden können. Ein KI-System ist dabei behilflich, die Wachen auf gewünschte Routen zu schicken.

Da ein Spielkonzept wie das von „Meet your Maker“ vor allem von seinem Wiederspielwert und einer aktiven Community lebt, entschlossen sich die Entwickler von Behaviour Interactive laut eigenen Angaben dazu, ihre Neuveröffentlichung vom ersten Tag an über den PlayStation Plus-Dienst anzubieten.

Auf diesem Wege ist es laut Ash Pannell, dem verantwortlichen Creative-Director hinter „Meet your Maker“ möglich, bereits zum Release eine große potenzielle Community anzusprechen.

Related Posts

Pünktlich zum Release von „Meet your Maker“ am 4. April 2023 wird eine Deluxe-Edition angeboten, die zusätzliche Inhalte wie exklusive Skins, Blöcke und mehr mit sich bringt. Wer „Meet your Maker“ über den PlayStation Plus-Dienst spielen wollte, wird natürlich die Möglichkeit erhalten, die Inhalte der Deluxe-Edition bei Bedarf separat zu erwerben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Meet Your Maker, Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren