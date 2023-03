The Last of Us: Letzte Folge liefert mögliche Erklärung für Ellies Immunität

The Last of Us:

In der Videospielreihe „The Last of Us“ ist Ellie die einzig bekannte immune Person. Aus diesem Grund ist sie trotz einer erlittenen Infektion nicht mutiert. Aber warum ist das eigentlich so? Eine Antwort darauf lieferte nun die letzte Episode der gleichnamigen HBO-Serie.

So erklärt Firefly-Kämpferin Marlene gegenüber Joel: „Unser Arzt glaubt, dass der Cordyceps in Ellie seit ihrer Geburt mit ihr gewachsen ist. Er produziert eine Art chemischen Botenstoff. Er lässt den normalen Cordyceps glauben, dass sie ein Cordyceps ist. Deshalb ist sie immun.“

Ihre Mutter wurde infiziert

Hierbei muss noch der Anfang der Episode aufgegriffen werden. Wir sehen die schwangere Anna, die in einen Kampf mit einem Infizierten verwickelt wird. Zwar schafft sie es, ihn zu erledigen, doch bedauerlicherweise wurde sie von ihm gebissen. Daraufhin bringt sie Ellie auf die Welt. Die eintreffende Marlene lügt sie anschließend an und meint, das Kind wurde vor der Infektion geboren.

Wie Neil Druckmann erklärte, enthält dieser Flashback „einige Andeutungen und Theorien“ bezüglich Ellies Immunität. Eine endgültige, konkrete Antwort steht aber weiterhin aus.

Auch wie ein möglicher Impfstoff entwickelt werden soll, erklärte Marlene. So möchte der Arzt den Cordyceps entfernen und dessen Zellen im Labor vermehren. Dann will er chemische Botenstoffe produzieren und diese an alle Infizierten verteilen.

Im Spiel hieß es lediglich, dass der in ihr gewachsene Cordyceps mutiert ist. Eine weitere Abweichung gibt es jedenfalls nicht: Wie im Spiel hindert Joel die Fireflies daran, die Operation durchzuführen. Anschließend flieht er gemeinsam mit Ellie aus dem Krankenhaus und verschweigt die Wahrheit vor ihr.

Weitere Meldungen zur „The Last of Us“-Serie:

Alle neun Folgen der „The Last of Us“-Serie könnt ihr unter anderem auf Sky und WOW ansehen.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren