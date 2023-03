Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Junge mit Augenbinde – Guide, Tipps

Endspurt! Nun seid ihr fast am Ziel angekommen, denn mit dem Junge mit Augenbinde steht ihr dem letzten Story-Boss von "Wo Long: Fallen Dynasty" gegenüber. Für diesen harten Kampf geben wir euch in unserem Boss-Guide ein paar Tipps mit auf den Weg.

Achtung, es folgen Spoiler: Es ist geschafft, denn nach vielen harten Bosskämpfen seid ihr nun endlich beim finalen Story-Boss von „Wo Long: Fallen Dynasty“ angelangt. Euch steht ein harter Kampf gegen den Jungen mit Augenbinde bevor, für den wir euch in diesem Boss-Guide ein paar Tipps mit auf den Weg geben möchten.

Wunderknabe

Wir möchten euch nichts vormachen: Der Junge mit Augenbinde, der euch noch während des ersten Bosskampfes des Spiels zur Seite stand, ist mit Abstand der härteste Bossgegner im gesamten Spiel. Dabei wirkt er auf den ersten Blick ziemlich unscheinbar, denn er ist nur ein normaler Mensch und keine ähnlich imposante Erscheinung wie beispielsweise ein Lu Bu, Dong Zhuo oder etwa Zhang Liang. Dennoch solltet ihr euch davon nicht täuschen lassen!

Doch was macht den finalen „Wo Long“-Boss zu einem so harten Gegner? Einmal ist er sehr schnell und richtet mit seinen Attacken massiven Schaden an. Bereits seine normalen Attacken sind ein Problem, doch seine stärkeren Aktionen und seine rot glühenden Spezialangriffe können absolut verheerend sein und den Kampf vorzeitig beenden, sollten sie ihr Ziel finden. Bereits mit einem einzigen Treffer könnte der Bossgegner den Kampf entscheiden.

Bei einem dieser Angriffe erscheinen zwei Doppelgänger, die sich auf euch stürzen, ehe das Original auf euch losgeht. Bei einem anderen versucht er, euch zu packen und dann mit einem mächtigen Treffer auf die Bretter zu schicken. Auch massive Feuerbälle kann er schleudern. Ebenfalls gemein ist, dass er manchmal mehrere seiner Spezialangriffe aneinanderreiht, euer Timing muss also absolut perfekt sein und ihr werdet nicht um einige „Trainingsrunden“ herumkommen. Diese lohnen sich jedoch, denn das Ablenken dieser heftigen Attacken füllt die Willensleiste des Bosses am effektivsten. Ihr müsst das Timing also verinnerlichen.

Als wäre das noch nicht schlimm genug, ist er ein wahrer Alleskönner, wenn es um die fünf Zauberelemente geht. Er beherrscht sie alle und wird während des Kampfes sehr wahrscheinlich mehrfach zwischen diesen wechseln. Auf seine beiden Lieblingsangriffe müsst ihr dabei besonders achten: Bei einem wird er mit einem verlängerten Schwert auf euch zustürmen und mehrere Attacken hintereinander entfesseln. Zudem wird er öfter Schwerter beschwören und diese auf euch schleudern, manchmal mehrere auf einmal. Die Schwerter könnt ihr zwar blocken, doch seine direkten Attacken solltet ihr parieren.

Der Schlüssel zum Sieg gegen den Jungen mit Augenbinde ist es, das Timing herauszubekommen, um seine rot glühenden Spezialangriffe ablenken zu können. Ihr könnt eure Chancen hierbei erhöhen, indem ihr etwas auf Abstand geht und der Boss eine größere Distanz zu euch überbrücken muss. Außerdem werdet ihr diesen Kampf gewissermaßen trainieren müssen, mehr noch als in den vorangegangenen Duellen, wenn ihr als Sieger vom Feld gehen wollt.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres Boss-Guides und dieser kleinen Artikelreihe angekommen. Wir hoffen, dass euch unsere Tipps zu den Bosskämpfen in „Wo Long: Fallen Dynasty“ weitergeholfen haben und wünschen euch ansonsten natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Action-RPG.

Was ist eure Meinung zum Bosskampf gegen den Jungen mit Augenbinde in „Wo Long: Fallen Dynasty“?

