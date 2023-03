Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Liu Bei – Guide, Tipps

Mit Liu Bei müsst ihr euch in "Wo Long: Fallen Dynasty" einem weiteren harten Brocken entgegenstellen. Wir geben euch für den Bosskampf gegen ihn in unserem Guide ein paar Tipps mit auf den Weg.

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem ihr Wen Chou und Yan Liang in die Schranken gewiesen habt, geht es in „Wo Long: Fallen Dynasty“ langsam auf die Zielgeraden. Zunächst mit ihr euch jedoch mit Liu Bei herumärgern und für den Kampf gegen ihn geben wir euch in diesem Boss-Guide ein paar Tipps mit auf den Weg.

Blitzschnelle Hiebe im Doppelpack

Der Bosskampf gegen Liu Bei, der gewissermaßen ein fliegender Dämon ist, zählt zu den härteren Duellen im Action-RPG. Er setzt bei seinen Angriffen vor allem auf Schnelligkeit und seine zwei Schwerter, die er mit bestechender Präzision führt. Außerdem verstärkt er seine Attacken gerne mit Blitzmagie, weshalb seine Treffer enormen Schaden anrichten können. Sollte es euch allerdings gelingen, diese mittels der Kreis-Taste zu parieren, könnt ihr seine Willensleiste ordentlich füllen.

Das ist aufgrund des hohen Tempos und der überraschend großen Reichweite der Angriffe des „Wo Long“-Bosses jedoch einfacher gesagt als getan. Einige seiner Angriffsketten sind zudem recht lang, weshalb ihr manchmal mehrfach hintereinander parieren müsst, was das Timing etwas knifflig macht. Es ist mit einem hohen Risiko verbunden, das direkte Duell mit Liu Bei zu suchen, doch wenn ihr das Timing raus habt, kann es sich definitiv auszahlen. Nun zu seinem Spezialangriff: Hierbei fliegt er nach oben und wird dann blutrote Klingen auf euch schleudern, die ihr mit dem richtigen Timing zu ihm zurückschicken könnt.

Um es euch etwas einfacher zu machen, könnt ihr natürlich wieder auf bis zu zwei KI-Begleiter vertrauen, die den Boss in die Mangel nehmen, während ihr euch auf Angriffe aus der zweiten Reihe konzentriert. Das kann es euch den Kampf etwas erleichtern, doch um das Parieren einiger Attacken eures Gegners werdet ihr kaum herumkommen, denn dies ist der beste Weg, um die Willensleiste des Dämons zuverlässig in die Höhe schnellen zu lassen. Wenn ihr nichts übereilt, das Timing für das Ablenken seiner Attacken verinnerlicht und kontinuierlich am Ball bleibt, kriegt ihr Liu Bei langsam klein.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr für die Kämpfe gegen die noch kommenden „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner ebenfalls ein paar Tipps gebrauchen könnt, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Artikel zum Action-RPG. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Soulslike!

Hat Liu Bei euch das Leben in „Wo Long: Fallen Dynasty“ schwer gemacht?

