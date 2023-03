Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Yu Ji und Verkörperung des dämonischen Kis – Guide, Tipps

Ein Magier und ein Monster erwarten euch in diesem knackigen "Wo Long: Fallen Dynasty"-Bosskampf, für den wir euch in diesem Guide ein paar Tipps mit auf den Weg geben möchten.

Achtung, es folgen Spoiler: Im Laufe eurer Reise durch das alte China in „Wo Long: Fallen Dynasty“ seid ihr ihm bereits mehrfach über den Weg gelaufen und endlich könnt ihr ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen: Yu Ji. Er ist der Oberschurke des Action-RPGs und der vorletzte Bossgegner, dem ihr euch im Rahmen der Story des Soulslike entgegenstellen müsst. In unserem Boss-Guide geben wir euch ein paar Tipps für den Kampf gegen ihn.

Der Herr der Elemente

Der Bosskampf gegen ihn unterteilt sich in zwei Phasen. In der ersten müsst ihr gegen ihn in seiner menschlichen Form kämpfen, wobei er im direkten Nahkampf keine allzu große Herausforderung darstellt. Einmal ist seine Waffe eher klein, weshalb seine Reichweite überschaubar ist, und seine Geschwindigkeit ist, im Gegensatz zu einigen anderen Bossen im Spiel, eher durchschnittlich. Gefährlich wird er euch eher mit seinen übernatürlichen Kräften.

Er kann mehrere Elementarzauber einsetzen, was ihn zu einem unangenehmen Gegner macht. Außerdem beschwört er ab und an Schwerter, die er euch und euren KI-Begleitern, sofern ihr welche dabei habt, entgegenschleudert. Auch eine seiner Schwertattacken, bei der er einen großen Satz nach vorne macht, ist nicht ohne. Nerviger sind nur seine rot leuchtenden Spezialangriffe: Einmal wird er versuchen, euch mit seiner Magie zu erwischen und in die Luft zu heben, zudem nutzt er einen Wirbelangriff. Beide Attacken sind jedoch glücklicherweise relativ lahm und können entsprechend gut geblockt werden, wenn ihr das Timing habt.

Darüber hinaus sind seine Zauber auch einer seiner Schwachpunkte, denn wenn ihr ihn im richtigen Moment attackiert, kann er seine Magie nicht einsetzen und wird kurzzeitig betäubt. Das eröffnet euch natürlich ein kleines Zeitfenster, um den einen oder anderen guten Treffer zu landen. Die erste Phase des Kampfes gegen Yu Ji sollte deshalb kein allzu großes Problem darstellen. In der zweiten Phase sieht das jedoch schon etwas anders aus.

Nachdem ihr die Lebensenergie des Bossgegners komplett geleert habt, startet eine kurze Zwischensequenz, in der sich Yu Ji in ein waschechtes Monster verwandelt. Er wird zur Verkörperung des dämonischen Kis, einem großen Drachen, und stellt sich euch für Runde 2 entgegen. Die zweite Phase des Kampfes gegen den „Wo Long“-Boss läuft somit, wie ihr euch sicherlich bereits denken könnt, anders ab als noch die vorherige. Einer der größten Unterschiede: Er ist fast immer in Bewegung!

Ihr könnt zwar versuchen, ihm hinterherzulaufen und seine Füße zu bearbeiten, allerdings ist das wirklich sehr müßig und kann an den Nerven zehren. Deshalb wäre es sinnvoller, wenn ihr versuchen würdet euch zunächst auf die Abwehr zu fokussieren. In dieser Phase wird der Bossgegner vor allem auf Gift setzen und euch mit giftigen Stacheln attackieren sowie Giftlachen erscheinen zu lassen. Für den Fall der Fälle kann ein Gegengift-Item nicht schaden.

Des Weiteren besitzt die Verkörperung des dämonischen Kis mehrere Spezialangriffe, unter anderem einen kräftigen Schwanzhieb, einen enormen Feuerball und einen eher gemächlichen Schlitterangriff. Das Timing ist gerade bei seinen stärkeren Attacken etwas knifflig, weshalb ihr hier vielleicht etwas Zeit und Übung benötigen werdet. Allerdings ist das Parieren dieser Angriffe insgesamt schon gut machbar und damit könnt ihr die Willensleiste des Bosses ordentlich füllen. Wenn ihr eine solide Abwehr habt und die Willensleiste eures Feindes ansteigen lasst, kriegt ihr den Bossgegner langsam klein.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Solltet ihr auch für die übrigen Bosse in „Wo Long: Fallen Dynasty“ noch ein paar Tipps benötigen, dann werft gerne einen Blick in unsere anderen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch auch weiterhin viel Spaß im alten China.

Wie gefiel euch der Bosskampf gegen Yu Ji und die Verkörperung des dämonischen Kis in „Wo Long: Fallen Dynasty“?

