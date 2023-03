Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Yuan Shao – Guide, Tipps

Achtung, es folgen Spoiler: Bisher habt ihr euch im Rahmen der Story von „Wo Long: Fallen Dynasty“ bereits einigen Bossgegnern entgegenstellen müssen. Zu einem der letzten, die ihr auf diesem Weg besiegen müsst, zählt Yuan Shao. Wie ihr ihn besiegen könnt, dafür geben wir euch in diesem Boss-Guide nachfolgend ein paar Tipps.

Nutzt eure Geschwindigkeit zu eurem Vorteil

Yuan Shao ist eine imposante Erscheinung und in diesem Fall soll das Äußere tatsächlich nicht täuschen, denn er ist ziemlich langsam unterwegs. Eure Geschwindigkeit, sofern ihr keine allzu schwere Ausrüstung dabei habt, kann in diesem Kampf eure größte Waffe sein. Ihr solltet deshalb möglichst oft versuchen, nah am Bossgegner dran zu bleiben und ihn aus nächster Nähe zu bearbeiten, um ihm so viel Schaden wie nur möglich zuzufügen.

Wie sonst auch könnt ihr natürlich wieder ein paar KI-Begleiter mitnehmen, die euch in diesem Kampf unterstützen und den „Wo Long“-Boss von euch ablenken. Während Yuan Shao mit euren Mitstreitern beschäftigt ist, könnt ihr ihm in den Rücken oder die Flanke fallen. Ebenfalls empfehlenswert sind mächtige Zauber, die die Willensanzeige des Monsters ordentlich in die Höhe treiben. Doch selbstverständlich solltet ihr dabei eure Defensive nicht vernachlässigen.

Der Boss selbst vor allem auf Eis-Magie, die er in Form von großen Eissplittern vor sich aus dem Boden schießen lässt. Oft wird er seine Zauber auch nutzen, um sich vor euch in Sicherheit zu bringen. Wenn ihr seht, wie er seinen Eisangriff auflädt, solltet ihr idealerweise nicht frontal vor Yuan Shao stehen, sondern etwas auf Abstand gehen. Bei seinem Spezialangriff wird er versuchen, euch mit seinem langen rechten Arm zu treffen. Das Timing hier ist nicht allzu kompliziert, weshalb ihr die Attacke gut abblocken können solltet. Sobald er wieder länger an einem Fleck steht, könnt ihr erneut in den Nahkampf übergehen.

Wenn ihr euch an diese Tipps haltet, sollte Yuan Shao gut in den Griff zu bekommen sein und relativ fix zu Boden gehen. Er gehört unserer Erfahrung nach eher zu den leichteren Bossgegnern in Team Ninjas jüngstem Action-Rollenspiel.

Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Solltet ihr auch für die noch verbleibenden Bossgegner in „Wo Long: Fallen Dynasty“ ein paar Tipps benötigen, schaut euch gerne unsere anderen Artikel zum Soulslike an. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß im alten China.

Wie hat euch der Kampf gegen Yuan Shao in „Wo Long: Fallen Dynasty“ gefallen?

