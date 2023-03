Cities Skylines: Letzter DLC kommt laut Roadmap im Mai

Publisher Paradox Interactive hat kürzlich bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr die Städteaufbau-Simulation „Cities Skylines 2“ für PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll.

Noch bevor der Release des Titels stattfindet, wird der Vorgänger „Cities Skylines“ mit einigen neuen Inhalten versorgt. Doch die im März und Mai kommenden Erweiterungen werden die letzten sein, die für das Strategie-Spiel entwickelt werden.

Letzter DLC erscheint im Mai

Im März wird es einen großen Schwung neuer DLCs zu „Cities Skylines“ geben. Am 22. März 2023 erscheinen nämlich die folgenden Erweiterungen:

Africa in Miniature

Sports Venues

Shopping Malls

Jadia Radio

80’s Movies Tunes

Pop-Punk Radio

Bei den ersten drei Erweiterungen handelt es sich um Content Creator Packs, während die letzten drei Erweiterungen jeweils einen neuen Radiosender mit frischen Songs ins Spiel einführen.

Am gleichen Tag erscheint das kostenlose Update „Hubs and Transport“. Mit dem Update werden Verbesserungen an den Transportsystemen vorgenommen.

Im Mai 2023 folgen dann zwei neue Radio Packs und drei weitere Content Creator Packs. Mit allen neuen Radiosendern wird es insgesamt 79 Songs geben, die im März und Mai nach „Cities Skylines“ kommen. Folgende Erweiterungen wird es ab Mai geben:

Industrial Evolution

Brooklyn and Queens

Railroads of Japan

Piano Tunes Radio Station

90’s Pop Radio Station

Im Mai soll es außerdem eine kleine Mini-Erweiterung geben, zu denen die Verantwortlichen noch keine Details verraten wollen. Im Hintergrund ist allerdings eine Poolanlage mit Palmen zu erkennen und das Entwicklerteam spricht von einem Urlaub. Es könnte also sein, dass Hotelanlagen ein Bestandteil des DLCs sein werden.

Weitere Meldungen zu „Cities Skylines“:

Mit einem passenden Trailer zeigt uns Paradox, was wir von den kommenden Inhalten erwarten können. In dem Video sind alle Erweiterungen zu sehen, die im März und Mai erscheinen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Cities Skylines.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren