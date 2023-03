Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Erscheint offenbar auch für PS4 & Xbox One

Destroy All Humans! 2 – Reprobed:

Allem Anschein nach wird das Remake "Destroy All Humans! 2 – Reprobed" mit etwas Verspätung für die Konsolen der alten Generation veröffentlicht. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns einmal mehr die Datenbank der hiesigen USK.

Erscheint "Destroy All Humans! 2 – Reprobed" für die PS4?

Im vergangenen Jahr veröffentlichten THQ Nordic und die Entwickler von Black Forest Games das „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ genannte Remake zum zweiten Ableger der Kult-Reihe.

Nachdem „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ bisher nur für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, könnten auf kurz oder lang auch die Konsolen der alten Generation versorgt werden. Dies geht aus der Datenbank der USK hervor, die das Remake zum zweiten Teil am 28. Februar 2023 für die PlayStation 4 sowie die Xbox One einstufte.

Genau wie auf den anderen Plattformen wurde „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ hier mit dem „Ab 16 Jahren“-Siegel versehen. Da sich die USK in der Vergangenheit immer wieder als verlässliche Quelle erwies, dürfte die offizielle Ankündigung des zweiten Remakes für die alten Konsolen nur noch eine Frage der Zeit sein.

Ein Klassiker kehrt zurück

Während „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ im Zuge des Remakes diverse technische Verbesserungen spendiert bekam, bleib im spielerischen Bereich alles beim Alten. Nach wie vor übernehmt ihr die Kontrolle über das durchtriebene Alien Crypto und macht mit diesem die Erde unsicher.

„Zeig den Hippies, wer hier das Sagen hat, indem du klassische Waffen und neue Technologien wie den Meteorschauer einsetzt. Erkunde Mutter Erde in den 1960ern und schieß mit deinem Raumschiff eine ordentliche Ladung auf ihre fiktionellen Städte ab. Sammle Menschen aus verschiedenen Ländern ein und zerquetsche sie zu Gen-Cocktails, um deine Fähigkeiten zu verbessern“, heißt es zum Remake weiter.

Interessanterweise wiesen die Entwickler von Black Forest Games im Herbst 2021 darauf hin, dass bei „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ zugunsten der Grafikqualität auf Umsetzungen für die alten Konsolen verzichtet wird. Nun offenbar die Rolle rückwärts.

Sollte das Remake offiziell für die PlayStation 4 und die Xbox One angekündigt werden, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

