Ghostwire Tokyo: Im April kommt ein Update mit Roguelite-Modus und mehr

Nächsten Monat gibt's neue Inhalte für das Action-Horror-Spiel "GhostWire: Tokyo". Was euch erwartet, teasert Bethesda Softworks mit einem kurzen Video an. Passend dazu lieferte der Publisher genauere Details.

Bethesda kündigte heute das „Spider’s Thread“-Update an, das neue Inhalte für „GhostWire: Tokyo“ liefert. Die Veröffentlichung ist für den 12. April geplant.

Die wesentliche Neuerung ist ein herausfordernder Spielmodus, der vom Hauptspiel getrennt ist. Hier müssen sich die Spieler einem „30-stufigen Spießrutenlauf“ stellen, der aus über 130 handgefertigten Levels besteht. Das Ziel ist simpel, aber schwer zu erreichen: Erreicht das Ende, ohne zu sterben. Ansonsten müsst ihr wieder von vorne anfangen, da es sich um eine Roguelite-Erfahrung handelt.

Um ans Ende zu gelangen, müsst ihr Aufgaben meistern und euch Upgrades verdienen. Segnet ihr das Zeitliche, behaltet ihr zumindest einen Teil eurer Upgrades, was den nächsten Durchlauf einfacher macht.

Weitere Schauplätze und Fähigkeiten für das Hauptspiel

Der Hauptkampagne werden zudem neue Schauplätze hinzugefügt. Einer davon ist die gruselige Middle School Area, in dessen Klassenzimmern bedrohliche Dinge vor sich gehen. Unter anderem hier warten neue Missionen auf euch. Zudem ist von erweiterten Cutscenes mit mehr Interaktionsmöglichkeiten die Rede.

Auch weitere Kampffertigkeiten kommen hinzu:

Konterangriff

Schnelles Ausweichen

Angriffsrausch

Die ersten beiden Fähigkeiten erklären sich von selbst. Mit dem Angriffsrausch erweitert ihr wiederum euren Handflächenschlag zu einem elementaren Nahkampfangriff. Ebenfalls eingeführt werden die Talismane Tengu-Wind und Geistige Quelle. Nutzt sie, um neue Höhen zu erreichen beziehungsweise die Ätherreserven aufzufüllen.

Wem der Horror-Aspekt nicht zusagt, kann die neue Einstellungsoption „reduzierte Horror-Effekte“ aktivieren. Dadurch werden alle psychische Effekte durch Hachiko-Sticker ersetzt.

Zuletzt nennt Bethesda die Erweiterung des Fotomodus. Dadurch bekommt ihr noch mehr Möglichkeiten, um übernatürliche Selfies zu machen.

Ab dem 21. März ist das Game über PS Plus Extra spielbar. Alle weiteren Neuzugänge sind im unterhalb verlinkten Artikel aufgelistet.

„GhostWire: Tokyo“ ist am 25. März letzten Jahres für PS5 und PC herausgekommen. Am 12. April – wo auch das Update erscheint – wird das schaurige Action-Adventure schließlich für Xbox und PC veröffentlicht. Die mit Sony vereinbarte Zeitexklusivität endet nämlich in diesem Monat.

Quelle: Bethesda

