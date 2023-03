PS Plus Extra und Premium: Neuzugänge für März 2023 angekündigt

Sony erweitert das Angebot von PlayStation Plus Extra und Premium in der kommenden Woche um weitere Spiele. Welche Neuzugänge mit dabei sind, gab das Unternehmen am heutigen Mittwoch offiziell bekannt.

Nachdem in der vergangenen Woche die neuen Spiele für PS Plus Essential freigeschaltet wurden, ging es heute mit der Ankündigung der Neuzugänge für die Stufen Extra und Premium weiter.

So können sich Abonnenten auf Spiele wie „Tchia“, „Immortals: Fenyx Rising“, „Rainbow Six: Extraction“ und „Ghostwire: Tokyo“ einstellen. Gleiches gilt für die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“.

PS Plus Extra/Premium im März

Nachfolgend sind die Spiele für die Extra-Bibliothek aufgelistet:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Diese Spiele werden für Premium-Kunden freigeschaltet:

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Escape 2 | PS1

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Sofort heruntergeladen werden können die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium noch nicht. Stattdessen müssen sich Abonnenten bis zur kommenden Woche gedulden. Freigeschaltet werden die genannten Spiele am Vormittag des 21. März 2023. Danach können sie uneingeschränkt genutzt werden, bis sie womöglich irgendwann aus der Bibliothek entfernt werden.

Auch die PS Plus-Termine für April lassen sich vorhersagen, da Sony meist an einem bekannten Muster festhält, das hin und wieder auch umgangen wird, die wie Ankündigung der neusten Essential-Spiele während einer State of Play-Ausgabe zeigte. Sollte es diesmal beim gewohnten Plan bleiben, werden die Essential-Spiele am 29. März 2023 angekündigt und am 4. April 2023 freigeschaltet. Für PS Plus Extra und Premium gelten der 12. April und der 18. April 2023 als mutmaßliche Termine.

Falls ihr die Ankündigung verpasst habt, noch ein kleiner Hinweis: Sony wird die PlayStation Plus Collection im Mai einstellen, wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab. Die 2020 eingeführte Sammlung setzt sich aus 19 PS4-Spielen zusammen, die PlayStation Plus-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

PlayStation Plus kann in den drei Stufen Essential, Extra und Premium abonniert werden, die abhängig von der Wahl 59,99 Euro, 99,99 Euro bzw. 119,99 Euro pro Jahr kosten. Welche Features die einzelnen Stufen bieten, verrät Sony auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren