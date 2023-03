The Callisto Protocol: Contagion-Bundle mit Trailer veröffentlicht

The Callisto Protocol:

Für "The Callisto Protocol" wurde das Contagion-Bundle (bzw. hierzulande Seuche-Paket) veröffentlicht. Es kommt mit einem neuen Schwierigkeitsgrad und weiteren Inhalten daher.

Für „The Callisto Protocol“ wurde wie im Vorfeld angekündigt das Contagion-Bundle veröffentlicht, das sowohl ein Bestandteil des Season Pass-Angebotes ist als auch einzeln gekauft werden kann.

Für die hierzulande „Seuche-Paket“ genannte Erweiterung werden im PlayStation Store bei einem Einzelkauf 9,99 Euro fällig, während der Season Pass mit 28,49 Euro zu Buche schlägt.

Der DLC fügt „The Callisto Protocol“ den namensgebenden Contagion-Modus hinzu, der mit stärkeren Gegnern, weniger Ressourcen und ohne manuelles Speichern daher kommt. Außerdem werden Spieler nach ihrem virtuellen Ableben an den Anfang des Kapitels zurückversetzt.

Zusätzlich in der Erweiterung enthalten sind 14 neue Todesanimationen für den Protagonisten Jacob. Wenn ihr sie nicht überspringt, wird ihm der Kopf abgebissen, das Gesicht abgerissen und vieles mehr, sobald er den Biophagen zum Opfer fällt.

Mit der Watchtower-Skin-Collection können Besitzer des Horror-Shooters ebenfalls neue Spieler- und Waffenskins ausrüsten, die der Kleidung einen blauen Schimmer verleihen.

Mehr folgt in den kommenden Monaten

Weiter geht es im Season-Pass-Programm von „The Callisto Protocol“ mit dem Riot-Bundle, das einen neuen wellenbasierten Modus namens „Riot“ in das Spiel bringt – zusätzlich zu weiteren Todesanimationen. Auch geplant ist eine Story-Erweiterung, die später in diesem Sommer veröffentlicht wird.

Spieler, die „The Callisto Protocol“ noch nicht besitzen, können den Titel bei Amazon zum Rabattpreis erwerben. So kostet die PS5-Version momentan 34,99 Euro*, was einem Preisnachlass von 50 Prozent entspricht. Für 29,99 Euro* kann die PS4-Version in den eigenen Besitz gebracht werden.

Das könnte euch ebenfalls zu The Callisto Protocol interessieren:

„The Callisto Protocol“, das auf einen Metascore von 69 kommt, bekam seit der Veröffentlichung im vergangenen Dezember eine Reihe von Updates spendiert. Dazu gehörten unter anderem New Game Plus und ein Hardcore-Modus. Nachfolgend ein Trailer zu den neuen Todesanimationen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren