The Last of Us: Staffel 1 erscheint Anfang Sommer auf DVD, Blu-ray und UHD

Nach dem kürzlich erfolgten Staffelfinale von "The Last of Us" auf HBO und Co geht es mit dem Disk-Release weiter. Anfang Sommer erscheinen die Episoden der ersten Season im Handel. Darunter befindet sich eine UHD-Version.

Die erste Staffel von „The Last of Us“ wurde zunächst über HBO bzw. hierzulande auf Sky und WOW ausgestrahlt. Doch auch eine Veröffentlichung auf Disk naht, wie sich dem Produktkatalog von Amazon entnehmen lässt.

Beim britischen Arm des Versandriesen sind mehrere Formate gelistet. Dazu gehören eine DVD-Veröffentlichung zum Preis von 25 Pfund und eine Blu-ray-Version für 30 Pfund. Wer etwas mehr ausgeben möchte, greift zur 4K Ultra HD-Fassung, die mit 50 Pfund zu Buche schlägt. Letztere wird von Amazon mit einem besonderen Steelbook ausgeliefert.

Die Disk-Veröffentlichung wird laut Amazon am 17. Juni 2023 erfolgen. Ob das auch für Deutschland gilt, ist gegenwärtig noch offen.

Bei Amazon Deutschland sind die Disk-Versionen der ersten Staffel von „The Last of Us“ bisher nicht gelistet. Doch immerhin wurde auf Prime Video die Streamingversion freigeschaltet*. Einzelne Folgen, die momentan bis zur dritten Episode verfügbar sind, kosten 2,99 Euro. Die gesamte Staffel in HD schlägt mit 25,99 Euro zu Buche.

Weitere Seasons bestätigt

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von „The Last of Us“ können sich Fans auf weitere Seasons einstellen, die sich den Erzählungen von „The Last of Us Part 2“ annehmen. Der Showrunner Craig Mazin betonte bereits, dass die entsprechende Videospielvorlage mehr Stoff bietet, als in einer Staffel verarbeitet werden könnte.

Ebenfalls erklärte Mazin kürzlich, dass die zweite Staffel von „The Last of Us“ radikal anders wird, was bedeutet, dass sich Zuschauer verglichen mit dem zugrundeliegenden Videospiel auf einige Änderungen und Modifikationen einstellen können.

Und auch die für Ellie ausgewählte Schauspielern Bella Ramsey wird wieder mit dabei sein. Es gebe nur eine Situation, in der sie ersetzt werden müsste, wie Neil Druckmann, der ausführende Produzent und Co-Präsident von Naughty Dog, kürzlich in einem Interview zu verstehen gab.

Wann die zweite Staffel von „The Last of Us“ an den Start gehen wird, ist gegenwärtig offen. Spekulationen zufolge könnte es aber schon Ende des kommenden Jahres der Fall sein.

