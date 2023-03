Amnesia the Bunker: Entwickler über den Fortschritt und die Erforschung der Spielwelt

Amnesia the Bunker:

In einem aktuellen Interview verloren die Entwickler von Frictional Games ein paar Worte über den kommenden Horror-Titel "Amnesia: The Bunker". Dieses Mal dreht sich alles um die Erkundung der halboffenen Welt sowie den Fortschritt im Spiel an sich.

"Amnesia: The Bunker" erscheint im Mai 2023.

Mit „Amnesia: The Bunker“ geht die beliebte Horror-Serie von Frictional Games im Mai dieses Jahres in ihre nächste Runde. Dieses Mal führt unser Weg in eine alternative Version des Ersten Weltkriegs.

In einem Interview ging Fredrik Olsson, der Creative-Lead hinter dem Horror-Abenteuer, auf die halboffene Spielwelt von „Amnesia: The Bunker“ ein und wies darauf hin, dass diese Hub-basiert ausfallen wird. Als Dreh- und Angelpunkt fungiert dabei euer Bunker, in dem ihr sicher seid, euer Spiel speichern könnt oder eure nächsten Schritte vorbereitet.

Gleichzeitig geht es darum, für ausreichend Treibstoff zu sorgen, der die Generatoren eures Bunkers antreibt und so dafür sorgt, dass ihr vor der mysteriösen Dunkelheit, die die Welt von „Amnesia: The Bunker“ bedroht, geschützt seid.

Spieler entscheiden über die Art des Fortschritts

„Das Spiel versteht sich als ein Hub-basiertes Erlebnis“, führte Olsson gegenüber GamingBolt aus. „In der Mitte des Bunkers befindet sich euer sicherer Raum – eure Heimatbasis, wenn ihr so wollt. Dort kannst du deinen Fortschritt speichern, deinen nächsten Zug planen, Ressourcen lagern und den Generator mit Energie versorgen. Der Rest des Bunkers ist von Anfang an gut zugänglich, wobei der Spieler kaum Einschränkungen hat, wohin er gehen kann und was er tun soll.“

Zur Art und Weise, wie ihr in „Amnesia: The Bunker“ Fortschritte macht, ergänzte der Creative-Lead: „Während einige Aufgaben erledigt werden müssen, um das Spiel zu beenden, liegt es am Spieler, diese zu identifizieren, zu priorisieren und dann zu beurteilen, wie sie am besten erledigt werden können.“

„Diese Erkundung muss gegen die dynamische Bedrohung abgewogen werden, die den Spieler verfolgt und die aufgrund ihrer Handlungen jederzeit auftauchen kann. Daher ist das Gameplay stark spielerorientiert und unterscheidet sich dadurch maßgeblich von früheren Spielen, mit denen lineare Pfade verfolgt wurden.“

„Amnesia: The Bunker“ erscheint am 16. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

