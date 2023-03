Diablo 4: Abwechslung & Herausforderung – Diese Ziele werden mit den Weltenbossen verfolgt

Zu den neuen Features von "Diablo 4" gehören die mächtigen Weltenbosse, die auch erfahrene Helden gehörig fordern sollen. In einem Blog-Eintrag gingen die Entwickler von Blizzard Entertainment etwas näher auf die Gestaltung der Weltenbosse und die mit ihnen verfolgten Ziele ein.

Am morgigen Freitag erfolgt der Early-Access-Start der offenen Beta von „Diablo 4“, auf den alle Spieler und Spielerinnen Zugriff erhalten, die das Action-Rollenspiel vorbestellt haben.

Zu den Inhalten, die in der Beta warten, gehört unter anderem Ashava, einer der mächtigen Weltenbosse. Kurz vor dem Start der Open-Beta von „Diablo 4“ gingen die Entwickler von Blizzard Entertainment in einem ausführlichen Blog-Eintrag auf die Arbeiten an den Weltenbossen ein. Laut Jason Bentley, dem Lead-Encounter-Designer des Action-Rollenspiels, bauen die Kämpfe der Weltenbosse auf vier Gameplay-Säulen auf.

„Diese Säulen erlauben die Ausrichtung an unserem Standard-Gameplay, während wir uns bemühen, völlig unterschiedliche Monster und Herausforderungen zu schaffen“, so Bentley weiter.

Herausfordernde Kämpfe für Gruppen

Zum einen ging es Blizzard Entertainment darum, mit den Weltenbosse Kämpfe zu erschaffen, bei denen alle teilnehmenden Helden unabhängig von ihrer Klasse einen Beitrag leisten können. Die zweite Säule besagt, dass man für die Unterstützung anderer Spieler und Spielerinnen dankbar sein sollte. Auch wenn mit jedem teilnehmenden Helden der Schwierigkeitsgrad der Weltenbosse etwas ansteigt, warten gleichzeitig auch wertvollere Belohnungen, sofern es gelingt, den mächtigen Gegner in den Staub zu schicken.

Darüber hinaus war es den Entwicklern wichtig, die Weltenbosse mit unterschiedlichen Mechaniken zu versehen, die die Helden auch dann noch überraschen, wenn derselbe Weltenboss zum wiederholten Male in Angriff genommen wird. Bei der vierten Säule handelt es sich um die Taumel-Mechanik. Gelingt es euch, einen Boss zum Taumeln zu bringen oder seinen Schutz zu durchbrechen, können sich die Kämpfe in eine ganz neue Richtung entwickeln.

Aufgrund der Stärke der Weltenbosse solltet ihr die entsprechenden Kämpfe niemals alleine und ausschließlich zusammen mit einer Gruppe bestreiten. Eine weitere Eigenheit der Weltenbosse liegt in der Tatsache, dass diese mit ihren Attacken einen großen Teil der Karte abdecken und so verhindern, dass sich Fernkämpfer in Sicherheit wiegen und aus einer sicheren Entfernung heraus angreifen können.

Den kompletten Blog-Eintrag zu den Weltenbossen und weitere Details zu diesem Thema findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

