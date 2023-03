Dragon Ball Z Kakarot: Die Verkaufszahlen des Action-RPGs knacken den nächsten Meilenstein

Seit seiner Veröffentlichung vor rund drei Jahren konnte sich das Action-RPG „Dragon Ball Z: Kakarot“ zu einem der bis dato erfolgreichsten Videospielableger der beliebten Manga- und Anime-Franchise mausern. Nun wurde enthüllt, dass die Verkaufszahlen des spielbaren Anime-Abenteuers einen neuen Meilenstein knacken konnten.

Dies geht aus aktuellen Leaks der nächsten Ausgabe des japanischen V-Jump-Magazins hervor (via Dragon Ball Super France). In der kommenden Ausgabe, die am 20. März 2023 veröffentlicht wird, ist zu lesen, dass vom Action-Rollenspiel weltweit plattformübergreifend mittlerweile satte 6 Millionen Exemplare verkauft wurden. Zu sehen sind außerdem ein paar neue Screenshots.

Neuer „Kakarot“-DLC zum 23. Großen Turnier der Kampfkünste in Arbeit

Bald dürfen sich Fans des Titels auch auf Nachschub freuen, denn aktuell arbeitet das Entwicklerteam von CyberConnect2 an einer Erweiterung, der uns auf eine kleine Zeitreise mitnimmt. Im „Chaos at the World Tournament“-DLC geht es um das 23. Große Turnier der Kampfkünste, bei dem es zum großen Showdown zwischen unserem Protagonisten Son-Goku und Piccolo Jr. kam. Es ist der finale Handlungsstrang der ersten „Dragon Ball“-Anime-Serie.

Seit dem harten Kampf gegen den bösen Oberteufel Piccolo sind inzwischen drei Jahre vergangen und seither trainierte Son-Goku in Gottes Palast, um sich auf das bevorstehende Duell gegen den Nachkommen seines dämonischen Gegners vorzubereiten. Beim Turnier kommt es schließlich zu einem Treffen mit einigen alten Freunden, einstigen Rivalen und neuen Gesichtern. Zudem wartet dort natürlich auch Piccolo Jr. auf Son-Goku, deren Kampf den Ring erschüttern soll.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ ist seit dem 17. Januar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC (via Steam) erhältlich. Am 24. September 2021 folgte eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Anfang diesen Jahres, genauer am 13. Januar 2023, folgte eine technisch überarbeitete Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der „Chaos at the World Tournament“-DLC hat gegenwärtig noch keinen genauen Veröffentlichungstermin.

