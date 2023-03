Far Cry 5: 60 fps-Patch steht zum Download bereit

Nachdem Ubisoft jüngst mit einem Tweet ein neues Update für den Open-World-Shooter „Far Cry 5“ andeutete, haben die Verantwortlichen in den Abendstunden bestätigt, dass ab sofort ein neuer Patch auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S bereitsteht, mit dem das Abenteuer in nativen 60 fps über die Bildschirme läuft.

Technische Verbesserungen am Testwochenende ausprobieren

Der Boost der Bildwiederholungsrate gilt sowohl für die Solo-Kampagne, den kooperativen Mehrspieler, den Arcade-Modus als auch alle herunterladbaren Inhalte. Der Patch bietet auf der Xbox Series X/S auch eine verbesserte native Auflösung. Somit kann auf der Xbox Series S in 1920 x 1080 gespielt werden, während auf der Xbox Series X fortan 3840 x 2160 möglich sind. Auf der PlayStation 5 muss man sich mit einer dynamischen Auflösung von 2880 x 1620 zufriedengeben.

Darüber hinaus hat Ubisoft auch ein kostenloses Wochenende für „Far Cry 5“ angekündigt. Vom 23. bis zum 27. März 2023 kann man bei Interesse den Shooter auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Amazon Luna ohne Zusatzkosten spielen. In dem Zeitraum stehen alle Inhalte des Hauptspiels zur Verfügung, wobei „Far Cry 5“ auch mit einem 85-prozentigen Rabatt erhältlich sein wird.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Im ländlichen Hope County, Montana, das von einem fanatischen Weltuntergangskult belagert und vom Rest der Welt abgeschnitten wird, müssen sich die Spieler:innen mit den Bewohnern zusammenschließen, um einen Widerstand aufzubauen und die Gemeinde und sich selbst zu befreien. Es muss sich in Luftkämpfen gegen die Sektenmitglieder in Big Sky Country behauptet, die Vorräte der Sekte mit Fahrzeugen, Sprengstoff und vielem mehr zerstört und aus einer Vielzahl von Charakteren ‚Guns for Hire‘ oder sogar ‚Fangs for Hire‘ rekrutiert werden.“

Im Übrigen kann man die Fortschritte nach dem Testwochenende in die Vollversion übernehmen, wenn man sich „Far Cry 5“ tatsächlich kauft.​ Hier ist auch noch ein neuer Trailer zu dem 60 fps-Patch:

