Final Fantasy XIV: Alisaie und Estinien führen neue PUMA-Kollektion vor

Vor einigen Tagen haben „Final Fantasy XIV“ und PUMA bekannt gegeben, das sie an einer gemeinsamen Kollektion arbeiten. Im Vorfeld konnten wir bereits einen Blick auf vier der Sneaker erhaschen, die es in Japan in den Verkauf geschafft haben.

Mittlerweile ist auch die europäische Store-Seite online und Fans können schon vor dem Verkaufsstart am 25. März 2023 schmökern, welche limitierten Klamotten es geben wird. Die Kollektion steht ganz im Motto der Fetten Katze, einem bekannten Reittier aus „Final Fantasy XIV“.

Werdet zum Klamotten-Krieger

Passend zum Release der japanischen Kollektion hat Square Enix einen Werbespot veröffentlicht, in dem die „Final Fantasy XIV“-Charaktere Alisaie und Estinien die neue Kollektion präsentieren. Die beiden erledigen nicht nur als Wegbegleiter für den Krieger des Lichts, sondern auch als Model einen guten Job.

Bei ihnen steht ein Modell des Kriegers des Lichts, das Square Enix oft als Platzhalter verwendet. Im Spiel kann sich nämlich ein individueller Charakter gestaltet werden.

Leider schaffen es nicht alle Schuhmodelle nach Europa, die es in Japan zu kaufen gibt. Während der japanische Store ganze sieben Sneakermodelle zum Verkauf anbietet, landen nur drei Modelle im europäischen Online-Store, zwischen denen sich Fans entscheiden müssen. In Japan gibt es zusätzlich noch ein Badeschlappen-Set.

Nicht nur die Schuhe sind betroffen, auch bei den Klamotten müssen Europäer Abstriche machen. So fehlen beispielsweise einige Farbvarianten von Kapuzenpullovern oder Kopfbedeckungen, die es im japanischen Store gibt.

Die Preise der Kollektion pendeln sich zwischen 27,95 Euro für die Kopfbedeckungen bis hin zu 129,95 Euro für die Sneaker ein.

Die Kollektion soll die Dualität zwischen Licht und Schatten aufgreifen und wird im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des gefeierten MMORPGs veröffentlicht. Der Gegensatz soll durch die kontrastierende Farbpalette wiedergegeben werden.

Übrigens: Wer sich Klamotten aus der PUMA-Kollektion kaufen will, sollte schnell sein. In Japan gingen die Klamotten am 15. März 2023 an den Verkaufsstart und 18 von 26 möglichen Klamotten sind bereits ausverkauft.

Mit einem fulminantem Trailer machen Square Enix und PUMA Werbung für ihre Kollektion. Das besagte Video wollen wir euch nicht vorenthalten.

