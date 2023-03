Fuse Games: Criterion-Veteranen gründen neues Studio – Erstes Projekt in Arbeit

Mit Fuse Games gründeten mehrere ehemalige Köpfe der "Burnout"-Macher von Criterion Games ein neues Studio. Wie bekannt gegeben wurde, wird bereits an einem ersten Triple-A-Projekt gearbeitet.

Fuse Games arbeitet an einem ersten Triple-A-Projekt.

Ende des vergangenen Jahres erreichte uns die Meldung, dass sich fünf führende Köpfe der „Burnout“- und „Need for Speed: Unbound“-Macher von Criterion Games dazu entschlossen, das Studio zu verlassen.

Ab sofort wissen wir auch, wohin der Weg der Criterion-Veteranen als nächstes führte. So entschlossen sich Matt Webster und seine Kollegen dazu, mit Fuse Games ein neues Studio zu gründen. Geleitet wird Fuse Games von Webster, dem ehemaligen General Manager von Criterion Games, selbst. Neben den fünf ehemaligen Criterion-Köpfen heuerten bereits zwölf weitere Angestellte an, was die Belegschaft von Fuse Games auf 17 erhöhte.

Laut Webster hat das frisch gegründete Studio bereits mit den Arbeiten an einem ersten Triple-A-Projekt für die Konsolen und den PC begonnen, das „kompromisslose Aufmerksamkeit für das Spielgefühl mit Blockbuster-Spektakel und spielerzentrierten Innovationen in sozialem Gameplay, Selbstdarstellung, und Kreativität“ in sich vereint.

Entwickler verfolgen eine kreative Vision

„Das Gründungsteam von Fuse und ich lieben Spiele und wir lieben es, sie zu entwickeln. Wir sind bestrebt, uns anzusehen, was als Nächstes für uns und für diese wunderbare Branche kommt“, kommentierte Webster die Studiogründung von Fuse Games. „Es braucht ein großartiges Team, um großartige Spiele zu entwickeln. Daher streben wir bei Fuse danach, die nächste Generation von Spieleentwicklern und führenden Unternehmen der Spielebranche zu inspirieren und anzuführen.“

„Mit der Erfahrung des Gründungsteams verstehen wir wirklich den Wert des Aufbaus von Teams, und wir werden daran arbeiten, unsere Mitarbeiter mit einer klaren Vision, die von unseren gemeinsamen Werten geleitet wird, zu führen, zu wachsen, zu entwickeln und zusammenzuführen.“

Wann mit der offiziellen Enthüllung des ersten Projekts von Fuse Games zu rechnen ist, wurde im Zuge der heutigen Ankündigung nicht verraten. Auch ist unklar, ob bereits ein Publisher für den Triple-A-Titel an Land gezogen werden konnte.

