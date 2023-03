Remnant 2: Releasezeitraum eingegrenzt und die Handler-Klasse vorgestellt

Im Rahmen von "IGN First" wurde in dieser Woche nicht nur der Releasezeitraum des düsteren Shooters "Remnant 2" bestätigt. Darüber hinaus wurde uns ein Blick auf die Handler-Klasse ermöglicht.

Nachdem uns vor wenigen Tagen der Revolverheld vorgestellt wurde, rücken die Entwickler von Gunfire Games im neuesten Trailer zu „Remnant 2“ eine weitere Klasse in den Fokus.

Dieses Mal dreht sich alles um den Handler, bei dem es sich laut offiziellen Angaben um eine Support-Klasse handelt, die im Kampf auf die Unterstützung ihres Hundes setzt und vor allem für Solo-Spieler geeignet ist. Weiter heißt es, dass der Hund über unterschiedliche Fähigkeiten verfügt, die ihr euch in der Welt von „Remnant 2“ zunutze machen könnt.

Zu den Verhaltensweisen gehören der „Guard Dog“, der euch im Kampf zur Seite steht und den Fokus ausgewählter Gegner auf sich zieht. Der „Support Dog“ hingegen heilt euch und eure Verbündete, während der Modus „Attack Dog“ dafür sorgt, dass euer vierbeiniger Begleiter Feinde angreift.

Der Release erfolgt im Sommer

Laut Principal-Designer Ben Cureton erkennt ihr an der Farbe des Halsbandes, welcher Modus des Hundes gerade aktiv ist. Ergänzend zur Präsentation der Handler-Klasse wurde bekannt gegeben, dass „Remnant 2“ im Sommer dieses Jahres veröffentlicht wird. Einen konkreten Releasetermin möchten die Entwickler von Gunfire Games nennen, wenn sich das Studio dazu bereit fühlt.

„Remnant 2“ wird sich spielerisch an seinem Vorgänger orientieren und erneut eine prozedural generierte Welt bieten, mit der die Entwickler für Abwechslung und den entsprechenden Wiederspielwert sorgen möchten. Wie in der letzten Woche versprochen wurde, wird die prozedurale Gestaltung der Spielwelt in „Remnant 2“ auf die nächste Stufe gehoben.

So werden neben der Welt an sich auch die Bosse, Gegner oder die NPCs zufällig erstellt und verteilt, was bei jedem Durchlauf für eine ganz neue Spielerfahrung sorgen soll. Weitere Details und offizielle Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Remnant 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

