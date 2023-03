Stray Souls: Frisch angekündigter Psycho-Horror wandelt auf den Pfaden von Silent Hill

Bereits im vergangenen Jahr bestätigten die Entwickler der Jukai Studio die laufenden Arbeiten am Horror-Titel „Stray Souls“. Heute Nacht wurde dieser auch offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt.

Laut den verantwortlichen Entwicklern dürfen wir uns bei „Stray Souls“ auf ein schauriges Psycho-Horror-Abenteuer freuen, bei dem sich die Jukai Studios sowohl bei der Atmosphäre als auch den Spielmechaniken von bekannten Genre-Klassikern wie „Silent Hill“ oder „Resident Evil“ inspirieren ließen. Euch verschlägt es in das beschauliche Städtchen Aspen Falls.

Hier übernehmt ihr die Kontrolle über den jungen Protagonisten Daniel, der das Haus seiner Großmutter erbt und dieses umgehend bezieht. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass ein düsterer Fluch auf Aspen Falls liegt.

Psycho-Horror trifft auf Soulslike-Mechaniken

In „Stray Souls“ erkundet ihr die Spielwelt aus der Third-Person-Perspektive und stellt euch den Schrecken, die in Aspen Falls lauern. Nachdem die Sonne untergegangen ist, tauchen in der kleinen Stadt grotesk wirkende Monster auf, die Jagd auf die Bewohner und somit auch Daniel machen. Im Kampf gegen die furchteinflößenden Kreaturen greift ihr laut Entwicklerangaben auf ein Kampfsystem zurück, bei dem sich die Jukai Studio diverser Elemente von Soulslike-Titeln bedienten und so für spielerisch frischen Wind im Psycho-Horror-Genre sorgen möchten.

Doch auch Spieler mit einem Hang zu klassischen Horror-Erfahrungen wie „Silent Hill“ oder „Resident Evil“ kommen wie eingangs erwähnt nicht zu kurz. So warten in regelmäßigen Abständen „klassische Puzzle“, wie wir sie aus den älteren Ablegern der bekannten Vorbilder kennen. Unter dem Strich geht es dem polnischen Indie-Studio also darum, das Genre der Psycho-Horror-Erfahrungen zu modernisieren, ohne dabei die Wurzeln beliebter Klassiker aus den Augen zu verlieren.

„Fortschrittliche Gesichtsanimationen fangen ein breites Spektrum menschlicher Emotionen ein und schaffen eine ganz neue Ebene des Fotorealismus! Dynamische Beleuchtung und Wetter erwecken Aspen Falls in unheimlichen Details zum Leben, von der abblätternden Tapete von Omas Haus bis zu den dichten Ausläufern eines nebelbedeckten Waldes und darüber hinaus“, führen die Entwickler aus.

„Stray Souls“ entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und wird im Herbst für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung des Psycho-Horror-Abenteuers.

