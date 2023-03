Activision Blizzard: Microsoft macht Zugeständnisse – Finaler Bericht der EU verschoben

Ursprünglich wollten die Wettbewerbshüter der Europäischen Kommission Ende April ihren Abschlussbericht zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorlegen.

Wie die Europäische Kommission in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, entschloss man sich dazu, den finalen Bericht um wenige Wochen nach hinten zu schieben und diesen bis zum 22. Mai 2023 zu veröffentlichen. Laut der Europäischen Kommission wurde die Frist verlängert, da Microsoft den Wettbewerbshütern diverse Zugeständnisse machte, die in der weiteren Bewertung der Übernahme berücksichtigt werden müssen.

Konkrete Details zu den Zugeständnissen nannte die Europäische Kommission nicht. Laut MLex Report soll es um die Tatsache gehen, dass sich Microsoft dazu verpflichtet, „den Software-Katalog von Activision Blizzard auf konkurrierenden Cloud-Gaming-Diensten verfügbar zu machen“.

Cloud-Gaming im Fokus der Bemühungen?

Microsoft bestätigte die Angaben von MLex Report auf Nachfrage von Reuters zwar nicht in vollem Umfang, bekräftigte aber zumindest das Vorhaben, die „Call of Duty“-Reihe weiteren Spielern und Spielerinnen zugänglich zu machen. Laut einem Sprecher von Microsoft soll die „Call of Duty“-Community vor allem durch die Unterstützung weiterer Cloud-Gaming-Dienste wachsen.

„Wir stehen hinter unserem Versprechen, Call of Duty mehr Spielern auf mehr Geräten zugänglich zu machen, indem wir Vereinbarungen getroffen haben, um das Spiel auf die Nintendo-Konsole und Cloud-Game-Streaming-Dienste von Nvidia, Boosteroid und Ubitus zu bringen“, so der Sprecher gegenüber Reuters. „Wir untermauern dieses Versprechen jetzt mit verbindlichen Zusagen gegenüber der Europäischen Kommission, die sicherstellen werden, dass Spieler in Zukunft von diesem Abkommen profitieren.“

Ob sich die Zusagen an die Europäische Kommission lediglich um die „Call of Duty“-Reihe oder wie von MLex Report angedeutet um den kompletten Software-Katalog von Activision Blizzard drehen, bleibt also abzuwarten. Spätestens am 22. Mai 2023 sind wir in diesem Fall schlauer.

Weitere Meldungen zum Thema:

Etwas schneller geht es in Großbritannien. Hier möchte die Competition and Markets Authority (kurz: CMA) bereits bis zum 26. April 2023 ihren Abschlussbericht vorlegen und bekannt geben, ob und mit welchen Auflagen die 68,7 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genehmigt wird.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren