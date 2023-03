Assassin’s Creed Red: Insider spricht von Samurai, Shinobi und Splinter Cell-Anleihen

Den Start in das Wochenende versüßte uns der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson mit weiteren unbestätigten Details zu "Assassin's Creed: Codename Red". Laut Henderson dürfen wir uns auf zwei spielbare Charaktere und diverse "Splinter Cell"-Anleihen freuen.

Im vergangenen September kündigte Ubisoft gleich mehrere neue Projekte auf Basis der erfolgreichen „Assassin’s Creed“-Marke an. Darunter „Assassin’s Creed: Codename Red“, in dem unser Weg in das feudale Japan führen wird.

Nachdem der bekannte und als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson bereits im vergangenen Monat darauf hinwies, dass in „Codename Red“ zwei spielbare Charaktere auf uns warten, ging Henderson zum Wochenabschluss etwas näher ins Detail. Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, handelt es sich bei einem der spielbaren Charaktere um einen Samurai.

Beim zweiten spielbaren Helden spricht Henderson von einem Shinobi beziehungsweise Ninja, der interessanterweise nicht japanischer Abstammung sein soll. Stattdessen haben wir es laut Henderson mit einem „afrikanischen Flüchtling zu tun, der den Weg des Glaubensbekenntnisses eingeschlagen hat“.

Fokus liegt auf den Stealth-Mechaniken

Wie Henderson ergänzte, wird der spielerische Fokus von „Assassin’s Creed: Codename Red“ auf dem Stealth-Gameplay und den damit verbundenen Mechaniken liegen. Zum Teil sollen die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Quebec hierbei einen Ansatz verfolgen, der in bestimmten Bereichen an bekannte Stealth-Serien wie „Splinter Cell“ oder „Hitman“ erinnert.

„Eine der spannendsten Informationen, die wir in Erfahrung bringen konnten, ist, dass einer der größten Schwerpunkte des Designs von Codename Red der Fokus auf das Stealth-Gameplay ist. Anscheinend hat [Ubisoft] Quebec beschlossen, den Titel mit einem Splinter Cell- oder Hitman-Ansatz zu versehen, wobei Dinge wie das Verstecken von Leichen, das Verstecken in hohem Gras, das Löschen von Lichtern, damit Ihre Schatten nicht entdeckt werden, usw. aktuelle Merkmale sind“, führte Henderson aus.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed: Codename Red:

Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Assassin’s Creed: Codename Red“ zu rechnen ist, ist weiter unklar. Auf der E3 2023 im Juni sollten wir laut Henderson nicht mit einer Präsentation rechnen. Stattdessen wird der Fokus laut dem Insider hier auf „Assassin’s Creed: Mirage“ liegen.

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Red.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren