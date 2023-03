Star Wars Jedi Survivor: Neuer Story-Trailer inklusive Termin angekündigt

Im nächsten Monat erscheint mit dem Action-Adventure „Star Wars Jedi: Survivor“ der offizielle Nachfolger zu „Fallen Order“ aus dem Jahr 2019.

Genau wie der erste Teil entstand „Star Wars Jedi: Survivor“ bei den Entwicklern von Respawn Entertainment, die kurz vor dem Wochenende einen neuen Story-Trailer zum Nachfolger ankündigten. Dieser wird Anfang der kommenden Woche zur Verfügung gestellt und uns laut offiziellen Angaben einen weiteren Blick auf die Geschichte des Nachfolgers und ausgewählte Charaktere ermöglichen.

Freigeschaltet wird der neue Story-Trailer zu „Star Wars Jedi: Survivor“ am kommenden Montag, den 20. März 2023 um 17 Uhr unserer Zeit.

Die Reise von Cal geht weiter

In „Star Wars Jedi: Survivor“ schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle des Protagonisten Cal Kestis, der nach den Geschehnissen von „Fallen Order“ zu einem mächtigen Jedi herangewachsen ist. Mit den Erinnerungen und Erwartungen des Jedi-Ordens in seinem Herzen setzt Cal seinen Kampf gegen die finsteren Pläne des Imperiums fort und greift im Kampf auf ganz neue Macht- und Lichtschwert-Fähigkeiten zurück.

Gleichzeitig wird es euch in „Star Wars Jedi: Survivor“ ermöglicht, ganz neue Schauplätze zu besuchen und abwechslungsreiche Planeten und Biome zu erkunden. „Angesichts größerer Gebiete und mehr Geheimnisse jenseits der ausgetretenen Pfade werden die Spieler, die über den Horizont hinausblicken, verborgene Belohnungen finden“, führen die Entwickler zur Spielwelt des Sequels aus.

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

