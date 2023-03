Amnesia The Bunker: Düstere Eindrücke im neuen Story-Trailer

Am Wochenende versorgten uns die Entwickler von Frictional Games mit einem weiteren Trailer zum Horror-Abenteuer "Amnesia: The Bunker". Dieses Mal liefert uns das Studio düstere Eindrücke aus dem Spiel und Details zur Geschichte.

In den vergangenen Tagen versorgten uns die Entwickler von Frictional Games mit diversen Teasern und frischen Details zu ihrem neuen Horror-Titel „Amnesia: The Bunker“.

Am Wochenende wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem etwas näher auf die Geschichte des schaurigen Abenteuers eingegangen wird. In „Amnesia: The Bunker“ übernehmt ihr die Kontrolle über den französischen Soldaten Henri Clément, der in den Wirren des Ersten Weltkriegs für sein Land kämpft.

Eines Tages findet er sich in einem verlassenen Bunker wieder und versucht, aus diesem zu entkommen. Schnell stellt er jedoch fest, dass ihn ein düsteres Wesen in einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod verwickelt.

Es lauern unterschiedliche Gefahren

Während ihr euch auf die Suche nach dem Schlüssel und einem sicheren Ausgang begebt, seht ihr euch mit unterschiedlichen Gefahren konfrontiert. Zum einen lauern in den dunklen Ecken des Bunkers allerlei Fallen. Darüber hinaus heftet sich ein tödliches Monster an eure Fersen und macht gnadenlos Jagd auf euch, in dem es sein Verhalten an eure Vorgehensweisen anpasst.

Als Dreh- und Angelpunkt eures Abenteuers fungiert ein sicherer Raum, in dem sich ein Generator befindet. Um euer Überleben zu sichern, seid ihr dazu gezwungen, euch auf die Suche nach Ressourcen zu begeben und euren Generator am Laufen zu halten. Da die Spielwelt mit jedem Neustart zufällig generiert wird, soll kein Durchlauf dem anderen gleichen.

Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, wird in „Amnesia: The Bunker“ auf die bekannten Sanity-Mechaniken der letzten Serienableger verzichtet. Das gewohnte Zusammenspiel zwischen Licht und Dunkel soll allerdings erhalten bleiben.

„Amnesia: The Bunker“ wird am 26. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

