Hogwarts Legacy: Harry-Potter-Hit erhält Multi-Platin-Award für enorme Verkaufszahlen

Und wieder einmal neigt sich ein Monat dem Ende zu, in dem „Hogwarts Legacy“ die weltweiten Verkaufszahlen dominieren konnte. Das Action-RPG aus dem „Harry Potter“-Universum ist seit seiner Veröffentlichung am 10. Februar quasi dauerhaft der Spitzenreiter vieler Verkaufscharts.

Bereits zwei Wochen nach Release konnte das Werk von Entwickler Avalanche Software weltweit mehr als 12 Millionen Einheiten absetzen. Ein Erfolg, der seinesgleichen sucht. Nun wurden auch erste Verkaufszahlen aus Deutschland bekanntgegeben. Laut dem „game“, dem Verband der deutschen Games-Branche, hat sich „Hogwarts Legacy“ in Deutschland aktuell weit über 600.000 Mal verkauft, und das in den ersten Tagen nach Release.

Eine Leistung, für die das Spiel jetzt mit dem Multi-Platin-Award des Verbands ausgezeichnet wurde. Diesen höchsten aller Titel erhalten nur Spiele, die sich innerhalb eines Jahres 600.000 Mal verkaufen. Dass „Hogwarts Legacy“ für diesen Meilenstein nur einige Tage brauchte, ist ein weiterer Beweis für den Hype, den das Spiel ausgelöst hat.

Hogwarts Legacy toppt bereits jetzt die Topseller letztes Jahres

Zusätzlich ist das Zauber-Abenteuer auf dem besten Weg, die meistverkauften Spiele des letzten Jahres verkaufsmäßig zu überholen. Das amtierende Game of the Year „Elden Ring“, das eines der meistverkauften Spiele 2022 war, wurde in Großbritannien bereits von „Hogwarts Legacy“ übertroffen.

Auch für das meistverkaufte „Call of Duty: Modern Warfare 2“ könnte es gefährlich werden. Der enorme Erfolg, den „Hogwarts Legacy“ in nur einem Monat erreicht hat, ist phänomenal und spricht für die Qualität und die Beliebtheit des Franchise.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Auch wenn es hier und da technische Macken gibt, das zauberhafte RPG ist bei diesen Zahlen auf jeden Fall ein Kandidat für das Game of the Year 2023. Es ist seit dem 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die Versionen für PS4 und Xbox One sollen nach kürzlicher Verschiebung am 5. Mai erscheinen, die Nintendo-Switch-Version weiterhin am 25. Juli.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren