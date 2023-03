Mail Time: Plattformer sieht aus wie Death Stranding mit Knuddelfaktor

„Mail Time“ erscheint am 27. April für PC. Eine Version für PS4, PS5 und Nintendo Switch soll noch im Sommer 2023 folgen.

Obwohl das Austragen von Paketen in „Death Stranding“ nicht bei allen Spielern und Spielerinnen auf Begeisterung stieß, hat Entwicklerin Kela van der Deijl ein ganzes Spiel rund um dieses Feature entwickelt. In „Mail Time“ geht es nämlich darum, Briefe und Pakete an die Waldbewohner zu verteilen.

Dabei schlüpfen wir in die Rolle eines Brief-Scouts, den wir individuell anpassen können. So lassen sich nicht nur die Frisur und Haarfarbe, sondern auch die Farbe des Outfits anpassen. Die Verantwortlichen versprechen über 46.000 anpassbare Kombinationen. Sogar das Pronomen, mit dem der Charakter angesprochen werden soll, kann bei Bedarf angepasst werden.

Mail Time ist ein Vollzeitjob

Mit einem Pilzhut und Rucksack bewaffnet müssen die Briefe und Pakete ausgetragen werden. Es gibt insgesamt acht Gebiete, die alle innerhalb von Grummelwald zu finden sind. Um uns fortzubewegen, können wir nicht nur rennen, sondern müssen auch springen und gleiten. Fürs Gleiten steht uns ein großer Briefumschlag zur Verfügung.

Sollten wir einmal herunterfallen, ist das kein Problem, denn im Spiel wird es keinen Sturzschaden geben. Mithilfe des Brief-Scout-Abzeichens, das wir uns verdienen müssen, können wir unsere Gleitfähigkeiten sogar verbessern. Es soll zudem Optionen geben, die die Barrierefreiheit erhöhen.

Jede Region hat ihre eigenen Bewohner und Besonderheiten, die es zu entdecken gilt. Es warten insgesamt 15 Charaktere darauf, von uns beliefert zu werfen. Darunter fallen poetische Frösche, Punkrock-Spechte und mürrische Eichhörnchen. Das Spieltempo ist übrigens nicht vorgegeben: Wir können die Welt in unserem eigenen Tempo erkunden.

„Mail Time“ erscheint am 27. April 2023 auf dem PC via Epic Games Store, Steam und GOG. Im Sommer 2023 sollen Versionen für PS4, PS5 und Nintendo Switch nachgeliefert werden. Der Preis wird bei rund 20 Euro liegen.

