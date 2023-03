Sonic Frontiers: Erster Gratis-DLC kommt mit Lichtgeschwindigkeit

„Sonic Frontiers“ bekommt am 23. März 2023 seinen ersten von drei kostenlosen DLCs. Die Erweiterung bringt neue Features und Modi. Wann die anderen Erweiterungen erscheinen, bleibt unklar.

Sega plant die Veröffentlichung der ersten kostenlosen Erweiterung zu „Sonic Frontiers“. Der DLC soll noch in dieser Woche, genauer gesagt am 23. März 2023 erscheinen. Das Update wird unter dem Titel „Sights, Sounds and Speed“ veröffentlicht und kann von allen Besitzern und Besitzerinnen von „Sonic Frontiers“ ohne zusätzliche Extrakosten heruntergeladen werden.

Genauere Details, welche Inhalte mit dem Update ins Spiel kommen werden, hat Sega nicht verraten. Doch mit einer bereits veröffentlichten Roadmap für 2023 hat das Unternehmen schon vor einiger Zeit enthüllt, worauf wir uns freuen können.

Sonic Frontiers bekommt neue Inhalte

Das kostenlose Update soll nicht nur eine Juke Box mit Musikstücken, sondern auch einen Fotomodus bringen, mit dem Spieler und Spielerinnen lustige und erinnerungswürdige Schnappschüsse machen können. Womöglich können die Fotos dann auch mit anderen geteilt werden. Außerdem wird es neue Herausforderungs-Modi geben.

Im zweiten DLC sollen dann neue Inhalte anlässlich von Sonics Geburtstag folgen. Des Weiteren wird es eine neue Open-Zone-Herausforderung und weitere Koco-Charaktere geben. Dabei handelt es sich um die uralten Bewohner der Insel Kronos Island, die in den Ruinen leben.

Die dritte kostenlose Erweiterung ist die wohl die größte von den Dreien und bringt nicht nur einen Satz frischer spielbarer Charaktere, sondern erweitert zusätzlich die Story von „Sonic Frontiers“.

Es ist leider nicht bekannt, wann die anderen beiden Updates folgen werden. Doch vermutlich werden sie genauso kurzfristig wie die erste Erweiterung angekündigt. Sobald wir hierzu mehr erfahren, geben wir euch Bescheid.

„Sonic Frontiers“ ist seit dem 8. November 2022 für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Quelle: VGC

