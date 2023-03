Suicide Squad: Entwickler sind laut Quellen von der Qualität des Titels überzeugt

In den letzten Tagen hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass der Multiplayer-Action-Titel "Suicide Squad: Kill the Justice League" verschoben werden soll. Wie Videogames Chronicle berichtet, sollen die Entwickler von Rocksteady Games aller Kritik der vergangenen Tage zum Trotz von ihrem neuen Projekt überzeugt.

Nachdem die Reaktionen auf den kürzlich veröffentlichten Gameplay-Trailer ziemlich durchwachsen ausfielen, könnte sich Warner Bros. Interactive Entertainment dazu entschieden haben, den Release von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zu verschieben.

Wie mit der Sachlage vertraute Quellen in Erfahrung gebracht haben wollten, droht im schlimmsten Fall eine Verschiebung auf das kommende Jahr. Während sich Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von Rocksteady zu der möglichen Verschiebung bisher nicht äußern wollten, möchte Andy Robinson von Videogames Chronicle bereits mehr wissen und spricht von einem positiven internen Feedback.

Demnach sollen die Entwickler, die bei Rocksteady aktuell an „Suicide Squad: Kill the Justice League“ arbeiten, von den Stärken und Qualitäten von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ überzeugt sein.

Es drohe kein zweites Gotham Knights

„Es ist interessant, weil einige der Leute, mit denen ich mich unterhalten habe und die an diesem Spiel arbeiten, tatsächlich viele positive Dinge darüber zu sagen haben. Insbesondere wenn man es mit Gotham Knights vergleicht. Mir wurde gesagt, dass dies kein weiteres Gotham Knights ist. Dass jeder, der daran arbeitet, ziemlich optimistisch in Bezug auf die Loops des Kampfsystems, die sie erstellt haben, die Spielwelt und solche Dinge ist“, führte Robinson aus.

Aufgrund der Aussagen, die ihm gegenüber getätigt wurden, wäre Robinson laut eigenen Angaben überrascht, wenn am grundlegenden Gameplay von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ noch Änderungen vorgenommen werden würden. Aussagen, die sich mit denen von Jason Schreier decken.

Laut dem gut vernetzten Bloomberg-Journalisten und Industrie-Insider werden Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von Rocksteady aller Kritik der vergangenen Tage zum Trotz an den Live-Service-Elementen und dem grundlegenden Gameplay festhalten.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist nach dem aktuellen Stand der Dinge weiterhin für eine Veröffentlichung am 26. Mai 2023 vorgesehen.

