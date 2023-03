The Dark Pictures Switchback VR: Probleme werden behoben und Feedback gewünscht

The Dark Pictures Switchback VR:

Nach der Veröffentlichung von "The Dark Pictures Switchback VR" meldeten Spieler Probleme, die sich unter anderem auf die Grafik auswirken. Die Entwickler von Supermassive arbeiten an der Behebung und wünschen sich weiteres Feedback.

„The Dark Pictures Switchback VR“ gehört zu den Spielen, die bisher für das kürzlich erschienene Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlicht wurden. Allerdings erfolgte der Launch nicht unproblematisch. Neben gemischten Wertungen sahen sich Spieler und Entwickler mit einigen Problemen konfrontiert, die unter anderem die grafische Darstellung beeinträchtigen können.

In einem Status-Update verspricht der zuständige Entwickler Supermassive Games zügige Besserung. Man habe bereits einen Auslöser für die gemeldeten Unschärfen identifizieren können. Doch auch an anderen Problemen legen die Entwickler Hand an. Sie werden „getestet und reproduziert“.

„Seit dem Launch von Switchback VR haben wir das Feedback gesehen und gehört, dass einige Spieler grafische Probleme im Spiel haben. Switchback VR wurde exklusiv für PS VR2 entwickelt. Und wir möchten sicherstellen, dass alle unsere Spieler die bestmögliche Erfahrung beim Spielen haben“, so das Studio zu den laufenden Arbeiten.

Spieler sollen Feedback liefern

Um den Entwicklern beim Prozess der Verbesserung von „The Dark Pictures Switchback VR“ helfen zu können, habe man Problemberichte von Spielern gesammelt und sorgfältig geprüft. Ziel war es, dem Team so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen.

„Wir würden es sehr begrüßen, wenn weitere Berichte über unser Zendesk-Portal eingereicht werden könnten, das ihr durch Klicken auf den unten stehenden Link aufrufen könnt“, so die Macher.

Zum Portal gelangt ihr hier entlang.

Dabei interessieren sich die Entwickler von Supermassive vor allem für die folgenden Punkte:

Wo seid ihr im Spiel auf diese Probleme gestoßen?

Alle Eingabeaufforderungen/Auslöser für die Probleme, an die ihr euch erinnern könnt.

Ob ihr beim Betrachten des Spiels durch jede der beiden Linsen der PS VR2 unabhängig voneinander (d.h. durch Schließen jedes Auges) einen Unterschied in der Bildqualität feststellen konntet oder ob das Bild durch beide gleich ist.

„Wir bedanken uns für eure Geduld und euer Verständnis, während das Team diese Probleme weiter untersucht. Bitte seid versichert, dass wir weitere Mitteilungen zu diesen Problemen machen werden, sobald weitere Informationen vorliegen.“

„The Dark Pictures Switchback VR“ kam in der vergangenen Woche auf den Markt und kann zum Preis von 39,99 Euro aus dem PlayStation Store bezogen werden. Das Headset ist weiterhin bei PlayStation Direct im Angebot. Auch die Ladeschale ist momentan wieder erhältlich.

