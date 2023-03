The Last of Us Serie: Staffel 2 geht näher auf das Schwarmbewusstsein der Infizierten ein

The Last of Us Serie:

In einem Podcast sprach Co-Showrunner Craig Mazin über die Arbeiten an der zweiten Staffel der TV-Serie von "The Last of Us". Wie Mazin bestätigte, soll in der nächsten Season unter anderem auf das Schwarmbewusstsein der Infizierten eingegangen werden.

Die HBO-Serie zu "The Last of Us" entwickelte sich zu einem beeindruckenden Erfolg.

Da sich die erste Staffel der HBO-Serie von „The Last of Us“ zu einem vollen Erfolg entwickelte, war die offizielle Ankündigung einer zweiten Season eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.

Nachdem kürzlich bereits die Rede davon war, dass sich die zweite Staffel der TV-Serie „zum Teil radikal“ von der Videospielvorlage „The Last of Us: Part 2“ unterscheiden wird, nannte Co-Showrunner Craig Mazin weitere Details zu den verfolgten Plänen. Wie Mazin bestätigte, wird das Schwarmbewusstsein der Infizierten zu den Themen gehören, die in der zweiten Staffel der Serie näher beleuchtet werden.

Indem auf ihr Schicksal eingegangen wird, sollen die Zuschauer in der TV-Serie etwas mehr Empathie für die Infizierten entwickeln, als es noch in den Videospielen der Fall war.

Die Verbindungen der Infizierten im Fokus?

„Ich denke, dieses Mal haben wir so viel darüber gelernt, wie man die Infizierten erschafft und wie man sie auf eine aufregende Weise in das Fernsehen überträgt, ohne dass sie albern, seltsam oder künstlich wirken“, führte der Co-Showrunner aus. „Das haben wir meiner Meinung nach herausgefunden. Ich denke, dass in der nächsten Season die gegenseitige Verbindung zwischen den Dingen und das Risiko, auf das falsche zu treten, sicherlich stärker in den Vordergrund treten werden.“

Bereits in der zweiten Episode der ersten Staffel erklärte Tess im Gespräch mit Ellie, wie die Infizierten miteinander verbunden sind. „Der Pilz wächst auch unterirdisch. Lange Fasern wie Drähte, von denen sich einige über eine Meile erstrecken. […] Sie können ein Dutzend Infizierte von woanders wecken. Jetzt wissen sie, wo du bist, jetzt kommen sie“, sagt sie zu Ellie. „Du bist nicht davor gefeit, auseinandergerissen zu werden.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Weitere Details zur Handlung der zweiten Staffel werden laut Mazin zu gegebener Zeit folgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren