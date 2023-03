Atelier Ryza 3: Season-Pass und kostenlose Updates zum Japano-RPG vorgestellt

Ende der Woche erscheint das Japano-Rollenspiel "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key" auch in Europa. Kurz vor dem Release gingen die Entwickler von Gust auf die Post-Launch-Unterstützung ihres neuen Werks ein.

"Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key" wird nach dem Release mit DLCs unterstützt.

Ende der Woche wird das von Gust entwickelte Rollenspiel „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ auch hierzulande für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

Kurz vor dem Release wurde bekannt gegeben, dass „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ nach dem Release mit diversen DLCs und kostenlosen Content-Updates unterstützt wird. Zum Launch in dieser Woche erhalten Käufer des Season-Pass beispielsweise das „Gust Collaboration“-Paket, bestehend aus zwei Kostümen aus „Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream“ und dem „Endless Summer“ Splash!“-Kostümset, das elf neue Outfits für jedes Gruppenmitglied umfasst.

Im Laufe des Monats April finden kostenlose Rahmen für den Foto-Modus und drei neue Artefakte den Weg ins Spiel. Darunter „Lamb Roast“, das den innerhalb von fünf Kampfrunden verursachten Schaden misst und basierend auf dem angerichteten Schaden Belohnungen ausschüttet.

Neue Kostüme und Rezepte

Im Mai folgt ein kostenpflichtiger DLC, der wahlweise einzeln oder im Rahmen des Season-Pass erworben werden kann. Zu den Inhalten des Mai-DLCs gehören das „Far East Travelers“ mit neun fernöstlichen Kostümen sowie die beiden Rezept-Erweiterungspakete „Alchemy Mysteries“ und „Art of Adventure“. Das erste Rezeptpaket fügt zwei neue Rezepte, zehn Merkmale für die Synthese und 20 neue Zutaten hinzu. „Art of Adventure“ wiederum bereichert das Rollenspiel durch 15 neue Rezepte für Angriffs-, Heilungs- und Unterstützungsgegenstände sowie fünf neue Kernzutaten.

Im Juni hält kostenlos ein neuer Schwierigkeitsgrade Einzug: „Legend“. Hier sollen vor allem Spieler und Spielerinnen auf ihre Kosten kommen, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind. Ebenfalls kostenlos wird das „Atelier Series Legacy BGM Pack“ angeboten, das es auf die stattliche Anzahl von rund 1.000 Tracks aus früheren Serienablegern bringt.

Abschließend werden Season-Pass-Inhaber mit der neuen Open-Field-Region „Rosca Island“ bedacht. Sie erhalten außerdem das „Gust Extra BGM Pack“ mit über 400 Tracks aus Spielen wie „Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy“, „Atelier Sophie 2“ und mehr.

„Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key“ erscheint am 24. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Switch.

