Code Vein: RPG erreicht zum PS Plus-Launch neuen Meilenstein

„Code Vein“ gehört nicht zu den neusten Spielen auf dem Markt, sodass über den Titel aus dem Hause Bandai Namco in den vergangenen Monaten nicht viel zu hören war. Doch immerhin kann der Publisher heute mit einer neuen Auslieferungszahl beeindrucken, die verdeutlicht, dass das Interesse der Spieler noch immer vorhanden ist.

Mehr als drei Millionen Exemplare wurden von „Code Vein“ bisher ausgeliefert oder digital verkauft. Diese Zahl lässt sich dem offiziellen Twitter-Kanal der Reihe entnehmen, wo zur Feier eine neue Illustration gezeigt wird.

Der vorherige große Meilenstein liegt schon eine Weile zurück: Bei der letzten Zählung im September 2021 lag die Zahl der ausgelieferten Einheiten bei zwei Millionen, was nach Adam Ries bedeutet, dass das Spiel seitdem eine weitere Million Mal ausgeliefert und digital verkauft wurde.

Code Vein über PlayStation Plus verfügbar

Behilflich bei den steigenden Absätzen dürften nicht zuletzt die häufigen Sales im PlayStation Store sein, die den Preis für das Spiel regelmäßig auf knapp über zehn Euro drücken.

Doch auch ohne weitere Kosten können PlayStation-Spieler momentan zugreifen, sofern sie eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen. Denn „Code Vein“ ist im März ein Bestandteil von PS Plus Essential und kann entsprechend ohne Bezahlvorgang direkt in die persönliche Bibliothek verfrachtet werden.

„Code Vein“ ist ein Action-Rollenspiel, das in einer post-apokalyptischen Welt spielt, in der die Spieler die Rolle von Vampir-Rittern übernehmen, die in einem vampirischen Netzwerk namens Vein arbeiten. Der Titel bietet ein besonderes Kampfsystem basierend auf Kombos sowie einen vollständig anpassbaren Charakter, den Spieler erstellen und anpassen können.

„Code Vein“ kam im September 2019 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Mit einem Metascore von 70 konnte der Titel die Tester nur eingeschränkt beeindrucken. Der User-Score liegt mit einem Wert von 7,8 aber deutlich darüber.

