Diablo 4: Community kritisiert die sich wiederholenden Dungeon-Layouts

Am vergangenen Wochenende konnten Vorbesteller "Diablo 4" im Zuge der Open-Beta erstmals anspielen. Für Kritik sorgte dabei die zufällige Generierung der Dungeons, die laut den Spielern und Spielerinnen nur wenig Raum für Überraschungen lässt.

Am vergangenen Wochenende hatten Vorbesteller von „Diablo 4“ im Rahmen der Open-Beta für Early-Access-Starter die Möglichkeit, einen ausführlichen Blick auf das Action-Rollenspiel zu werfen.

Nachdem die ersten Stunden der Beta vor allem von langen Wartezeiten und Fehlercodes geprägt waren, lief die Beta im Laufe des Wochenendes deutlich runder. Ganz ohne Kritik kam „Diablo 4“ im Zuge der Beta für Vorbesteller dennoch nicht davon. Während zum einen die grafische Gestaltung der Spielwelt und die Atmosphäre des Action-Rollenspiels gelobt wurden, ist es vor allem die Aufmachung der Dungeons, die zahlreichen Nutzern sauer aufstieß.

Die Dungeons, die überall in Sanctuary zu finden sind, werden bei jedem Neustart neu generiert und sollen eigentlich für spielerische Abwechslung sorgen. Wie sich dem Feedback zur Beta entnehmen lässt, gelang dies jedoch nur bedingt, da sich die Layouts der Dungeons teilweise nur wenig von untereinander unterscheiden.

Das gleiche Problem wie in Diablo 3?

Im Subreddit von „Diablo 4“ weist ein Spieler beispielsweise darauf hin, dass er in der Beta insgesamt neun Dungeons erkundete und dabei drei Mal das exakt gleiche Dungeon-Layout zu Gesicht bekam. Weiter kritisierte er, dass der Erkunder-Drang in „Diablo 4“ seiner Meinung nach schnell auf der Strecke bleibt, da im Prinzip stets absehbar sei, wie die Labyrinthe aussehen. Mit einem ähnlichen Problem hatte laut dem Nutzer bereits „Diablo 3“ zu kämpfen.

Ein weiterer Reddit-Nutzer stimmte den Aussagen zu und untermauerte seine Kritik mit Bildern der Dungeon-Layouts, die zeigen, dass sich die Dungeons der Beta in der Tat sehr ähneln. Mitunter bekommen die Spieler und Spielerinnen quasi das gleiche Layout zu sehen, das sich lediglich durch ein oder zwei optionale Pfade voneinander unterscheidet.

Das Bild, das die neun Dungeon-Layouts zeigt, die der Nutzer in der Beta zu Gesicht bekam, haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden. Da eine offizielle Stellungnahme seitens der Entwickler von Blizzard Entertainment noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form das Studio bei der Generierung der Dungeon-Layouts noch einmal Hand anlegen und in der finalen Fassung für Abhilfe sorgen könnte.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

