Diablo 4: Der Barbar wird zum Launch einige Buffs erhalten

Am Wochenende konnten Vorbesteller die geschlossene Beta des kommenden Action-Rollenspiels „Diablo 4“ spielen. Wie zu erwarten war, hatte das Abenteuer mit langen Server-Warteschlangen und einigen technischen Problemen zu kämpfen. Allerdings hatten die Spieler auch einiges an Feedback zum Spiel an sich hinterlassen.

Es wird keine perfekte Klasse geben

In einem Interview mit GamesRadar sprach Game Director Joe Shely über den Barbaren, der auf den ersten Stufen einige Probleme mit den Gegnerwellen hatte. Aus diesem Grund wird die Klasse für die Vollversion einige Buffs erhalten. Somit sollte der Barbar zukünftig besser für den Einstieg geeignet sein.

Doch Shely betonte, dass der Barbar erst auf den hohen Stufen richtig zur Geltung kommt, da er mehr Gegenstände als die anderen Klassen ausrüsten kann. So sagte der Entwickler:

„Wir möchten nicht, dass sich ein Spieler, der einen Barbaren erstellt, auf niedrigen Stufen schwach fühlt. Also müssen wir die Klasse so ausbalancieren, dass ihre Stärke im Endgame realisiert wird, indem sie mächtig ist, aber ohne das Spiel auf niedrigen Stufen unfair zu machen.“

Der „Hammer of the Ancients“-Skill könnte aufgewertet werden, da er bisher nicht die erwarteten Resultate erzielt. Jedoch sollte man nicht erwarten, dass irgendeine Klasse perfekt ausbalanciert sein wird. Nichtsdestotrotz wird man die verschiedenen Klassen für die unterschiedlichen Phasen des Spiels breit aufstellen müssen.

Am kommenden Wochenende wird die Beta allen interessierten Spielern auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC zur Verfügung stehen. Die Vollversion von „Diablo 4“ wird wiederum am 6. Juni 2023 auf den Markt kommen.

Quelle: GameSpot

