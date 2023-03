Elden Ring: Fast neun Milliarden Tode und weitere Statistiken zum ersten Jubiläum

Mit mehr als zwanzig Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich „Elden Ring“ zum bisher erfolgreichsten Projekt des japanischen Entwicklerstudios From Software.

Ergänzend zum ersten Jubiläum des Fantasy-Rollenspiels im vergangenen Monat stellte Bandai Namco Entertainment auf der offiziellen Website diverse interessante Statistiken zum ersten Jahr von „Elden Ring“ bereit. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass die Helden der Spieler und Spielerinnen fast neun Milliarden Mal ihr Leben aushauchten.

69 Prozent der Tode waren dabei auf Gegner oder NPCs zurückzuführen. Status-Effekte machten 15 Prozent der Tode aus, während 14 Prozent aller Tode durch Stürze verursacht wurden.

Malenia, der Schrecken der Helden

Auch auf die Bosskämpfe wurde im Rahmen der Statistiken eingegangen. Mit 329 Millionen Versuchen entwickelte sich vor allem Malenia zum Schrecken der Spieler und Spielerinnen. Auf den weiteren Plätzen folgen Margit mit 281 Millionen und Limgraves mit 277 Millionen Anläufen. Bei den Beschwörungen dominierte der Coop-Modus mit 88 Prozent. Invasionen hingegen machten hier überschaubare zwölf Prozent aus.

Bei den gewirkten Zaubern haben die „Steinschleuder“ und der „Kristallschwall“ die Nase vorne. Den Titel der beliebtesten Anrufung sicherte sich der „Segen des Erdenbaums“. Alle weiteren Statistiken des ersten Jahres von „Elden Ring“ entnehmt ihr den offiziellen Grafiken, die in unserer Galerie zur Ansicht bereit stehen.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, arbeitet From Software an einer umfangreichen Erweiterung zum Open-World-Rollenspiel, die den Namen „Shadow of the Erdtree“ trägt.

„Erhebe dich, Befleckter, und lass uns gemeinsam einen neuen Weg beschreiten. Eine kommende Erweiterung für Elden Ring namens Shadow of the Erdtree ist derzeit in Entwicklung. Wir hoffen, dass ihr euch auf neue Abenteuer in den Zwischenlanden freuen könnt“, hieß es in der offiziellen Ankündigung des Add-ons.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Shadow of the Erdtree“ bisher leider nicht spendiert.

