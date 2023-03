LEGO 2K Drive: Spiel wird nach Leak am Donnerstag enthüllt

Nachdem Anfang der Woche Bilder eines bisher unangekündigten „LEGO“-Rennspiels auftauchten, sorgten LEGO und 2K tatsächlich für die Bestätigung eines neuen Projektes, das auf dem Klemmbaustein-Universum aufbaut.

Die formelle Ankündigung von „LEGO 2K Drive“ lässt allerdings noch zwei Tage auf sich warten. Erst am 23. März 2023 werden Spieler erfahren, was der Titel alles zu bieten hat.

„LEGO 2K Drive“ scheint das neuste Spiel zu sein, das aus einem Multi-Projekt-Deal hervorgeht, den 2K im Jahr 2022 mit LEGO unterzeichnet hat. Es heißt, dass das Projekt von Visual Concepts entwickelt wird, dem gleichen Team, das seit einiger Zeit auch hinter den „WWE 2K“-Titeln steht.

Bestätigt wurden die Existenz und die nahende Enthüllung von „LEGO 2K Drive“ mit einem kurzes Teaser-Video, das auf dem Twitter-Account von LEGO gepostet wurde. Anschauen könnt ihr euch den Clip nachfolgend:

We are not supposed to say anything 😉 but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG

— LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023