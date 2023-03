PS Plus Extra & Premium: März-Neuzugänge haben die PS4 und PS5 erreicht

Nachdem vor zwei Wochen die PS Plus-Essential-Spiele freigeschaltet wurden und am vergangenen Mittwoch die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium erfolgte, können Abonnenten der zwei höherpreisigen Stufen ab sofort damit beginnen, die Spiele ohne Zusatzkosten aus dem PlayStation Store zu laden. Denn soeben erfolgte die Freischaltung.

Die Auswahl kann sich einmal mehr sehen lassen. Während mit „Tchia“ gar eine Neuveröffentlichung in das Aboangebot von Sony aufgenommen wurde, was ein wenig Game Pass-Flair aufkommen lässt, dürften sich viele Spieler ebenfalls über die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, „Ghostwire Tokyo“, „Life is Strange 2“ und einige weitere Neuzugänge freuen.

Nachfolgend sind die ab heute ohne Zusatzkosten downloadbaren Spiele aufgelistet. Für den „Gratis-Zugriff“ ist entsprechend ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

PS Plus Extra/Premium im März

Nachfolgend sind die Spiele für die Extra-Bibliothek aufgelistet:

Diese Spiele werden für Premium-Kunden freigeschaltet:

Während die Spiele der Essential-Stufe innerhalb einer Monatsfrist manuell in Anspruch genommen werden müssen und danach dauerhaft zur Verfügung stehen, gibt es diese Frist bei den Extra- und Premium-Spielen nicht. Sie können solange beliebig aus der jeweiligen Bibliothek geladen werden, bis sie irgendwann einzeln und vermutlich abhängig von Verträgen herausgenommen werden. Welche Spiele es im März traf, erfahrt ihr in dieser Meldung.

So geht es im April weiter

Während der PS Plus-März mit der Freischaltung der neusten Extra- und Premium-Games heute zum Abschluss kam, ist bereits einen Blick auf den April möglich. Neben niedrigeren Heizkosten können auch die üblichen Termine vorhergesagt werden, da Sony mit nur wenigen Ausnahmen an einem bestimmten Muster festhält. Darauf aufbauend könnt ihr euch die folgenden Tage in eurem Kalender markieren, allerdings werden wir auch einzeln darüber berichten.

PS Plus im April 2023:

Essential-Ankündigung am 29. März

Essental-Freischaltung am 4. April

Extra/Premium-Ankündigung am 12. April

Extra/Premium-Freischaltung am 18. April

Während die Ankündigung der Neuzugänge in der Regel zwischen 17 und 18 Uhr erfolgt, stehen die Spiele am Freischalttag meist gegen 11 Uhr zur Verfügung. Und auch das erste Spiel wurde bereits bestätigt, wie die nachfolgende Übersicht verrät.

An der Preisstruktur von PlayStation Plus hat sich bisher nichts getan. Nach wie vor kostet die Mitgliedschaft abhängig von der gewählten Stufe 59,99, 99,99 und 119,99 Euro. Einzelheiten zu den jeweiligen Vorteilen und Bestandteilen hat Sony auf der offiziellen Seite zusammengefasst.

Welches Spiel ist euer PS Plus-Highlight des aktuellen Monats?

