Tchia: Internationale Testwertungen und Gameplay Deep Dive

Wie "Tchia" in der Presse ankommt, verraten euch die Testwertungen auf Metacritic. Passend dazu gibt's ein Gameplay Deep Dive, das alle wichtigen Spielmechaniken veranschaulicht.

Am heutigen Dienstag ist „Tchia“ erschienen. Das tropische Indie-Abenteuer kann für PS5, PS4 und PC gekauft werden.

Im Spielekatalog von PS Plus Extra enthalten

Habt ihr PS Plus Extra abonniert, könnt ihr euch das Open-World-Spiel jetzt herunterladen. Im PlayStation Store beträgt der Preis wiederum 29,99 Euro. Dafür bekommt ihr einen Umfang von 15 bis 20 Stunden geboten. Spielt ihr lediglich die Hauptstory, benötigt ihr zehn bis zwölf Stunden.

Wichtiger als die Quantität ist jedoch die Qualität. Daher werfen wir nachfolgend einen Blick auf die eingereichten Testwertungen, wovon im Moment 22 Stück vorliegen.

15 Rezensionen fallen positiv aus, während die restlichen sieben dem gemischten Bereich zuzuordnen sind. Eine negative Wertung liegt überhaupt nicht vor.

„Ein einfach reizvolles Spiel“

Besonders überzeugt ist PSX Brasil, von denen satte 90 Punkte stammen: „Mit kleinen technischen Anpassungen ist Tchia in all seinen Aspekten ein wahres Meisterwerk, das uns eine Reise durch die reiche und noch unbekannte Kultur Neukaledoniens ermöglicht. Mit einem soliden und leichten Gameplay, fesselnder Grafik, hypnotisierender Musik und einer subtilen und delikaten Erzählung ist es ein einfach reizvolles Spiel.“

Gaming Nexus findet das Spiel ebenfalls toll (85 Punkte), kritisiert aber die Kämpfe: „Tchia ist ein wunderschönes, liebenswertes Open-World-Abenteuer, das mit dem Herzen und der Seele der neukaledonischen Kultur gefüllt ist. Es ist eine Welt, in der du dich gerne aufhältst, auch wenn das Gesamterlebnis durch langweilige Kämpfe daran gehindert wird, sein wahres Potenzial auszuschöpfen.“

„Abgespeckte Version von Breath of the Wild“

Mit 79 Punkten trifft IGN Italia genau den Durchschnitt: „Tchia unterscheidet sich definitiv von anderen zerstreuten und seelenlosen Open-World-Erlebnissen und ist ein tropisches Abenteuer, das der Kultur und den territorialen Schönheiten Neukaledoniens Tribut zollt. Allerdings hat diese abgespeckte Version von Breath of the Wild auch seine Schwächen, darunter technische Stabilitätsprobleme und eine nicht ganz so lange Geschichte.“

Wenig zufrieden ist unter anderem GamingBolt, die nur 60 Punkte vergeben: „Tchia hat mit seiner schönen Darstellung Neukaledoniens und der unterhaltsamen Spielmechanik einige interessante Aspekte zu bieten, aber das schlechte Missionsdesign und die unausgegorenen Nebenaktivitäten schmälern diese Stärken beträchtlich.“

Allgemein betrachtet scheint es sich um eine charmante Indie-Perle zu handeln. Besonders die liebevoll detaillierte Welt und die Atmosphäre ziehen den Spieler in ihren Bann. Mehrere Tester weisen jedoch auf technische Ungereimtheiten hin.

Nachdem Awaceb mit einer Gameplay-Serie die einzelnen Spielmechaniken vorgestellt hat, veröffentlichte das Indie-Studio noch ein Gameplay Deep Dive. Hier werden in vier Minuten noch einmal alle Gameplay-Elemente behandelt.

