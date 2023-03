The Walking Dead Saints & Sinners: PS VR2-Release samt Chapter 2 Retribution erfolgt

"The Walking Dead Saints & Sinners" wurde in einer aktualisierten Version für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlicht. Und auch "Chapter 2: Retribution" steht nach einer Zahlung von rund 40 Euro zum Download bereit.

„The Walking Dead Saints & Sinners“ wurde heute in einer an das PS5-Headset PlayStation VR2 angepassten Version veröffentlicht. Gekauft werden kann der Titel zum Preis von 39,99 Euro aus dem PlayStation Store.

Besitzer der PS4-Version von „The Walking Dead Saints & Sinners“ profitieren von einem Upgrade, das aber nur in einem Fall kostenlos ist: Lediglich Inhaber der Tourist Edition werden nicht noch einmal zur Kasse gebeten. Hingegen werden beim Upgrade der Standardversion zehn Euro fällig.

Zusammen mit der PS VR2-Version von „The Walking Dead Saints & Sinners“ wurde heute auch das zweite Kapitel in den Store gebracht. „Chapter 2: Retribution“ kostet ebenfalls 39,99 Euro und zeigt sich unterhalb dieser Zeilen in einem Trailer.

Transfer des Spielstandes

Außerdem hat Skydance die Möglichkeit angekündigt, die Speicherstände zwischen den Spielen und Plattformen zu transferieren. Spieler können ihre Savegames demnach von Chapter 1 auf Chapter 2 übertragen. Wie das Ganze funktioniert, wird in einem Trailer gezeigt.

Ergänzend wurde zum Launch von Chapter 1 für PlayStation VR2 ein Day One-Update zur Verfügung gestellt, das unter anderem folgende Änderungen mit sich bringt, darunter der bereits erwähnte Support für den Transfer der Speicherdaten:

Cloud-basierter, plattformübergreifender Support von Save-Transfer und Save-Sharing wurde hinzugefügt

Verbesserte Umgebungsbeleuchtung

Community-Mod-Namen sind jetzt inkludiert

Verbesserte NPC-Animationen

Balancingüberarbeitung bewaffneter Gegner

Als Dank an die Spieler enthält der Patch ebenfalls einen neuen Kompositbogen namens „The Orphan“.

Spieler schlüpfen in „The Walking Dead: Saints & Sinners“ in die Rolle des Touristen und navigieren sich durch verschiedene Bedrohungen, die an allen Ecken von New Orleans auf sie lauern.

In „Chapter 2: Retribution“ müssen sich die Spieler hingegen noch mehr stellen, als nur den untoten Beißern, die durch die Straßen schlürfen. Denn verschiedene Fraktionen und Personen sind in der Zwischenzeit an die Macht gekommen.

Vor dem Launch von „The Walking Dead Saints & Sinners“ für PlayStation VR2 sorgte Skydance für Verwirrung. Denn zunächst hieß es, dass der Titel grundsätzlich mit einem Gratis-Upgrade in die neue PSVR-Generation geholt werden kann, was sich später als falsch herausstellte. Auch davon abgesehen ist die Kommunikation des Unternehmens mitunter recht holprig.

Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zu Chapter 2 anschauen:

