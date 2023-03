Venba: Kochsimulation erscheint ebenfalls für PS5

Ursprünglich wurde „Venba“ nur für Nintendo Switch und PC angekündigt. Die Kochsimulation sollte im Frühjahr 2023 erscheinen. Doch wie das verantwortliche Entwicklerteam von Visai Games nun bekannt gibt, erscheint das Spiel ebenfalls für PS5, Xbox Series X/S und Xbox One.

Der Titel soll direkt zum Launch in den Xbox Game Pass kommen. Von einem Release für PS Plus spricht das Team bislang nicht. Allerdings kann der Release im Frühjahr 2023 nicht mehr eingehalten werden. „Venba“ soll stattdessen im Sommer 2023 für alle genannten Plattformen erscheinen.

Indische Familie wandert nach Kanada aus

In „Venba“ verfolgt ihr die Geschichte einer indischen Familie in den 80er-Jahren. Die Familie wandert nach Kanada aus, behält sich aber mit dem Rezeptbuch ein Stück Heimat bei. Doch während des Umzugs wird das Buch beschädigt und einige der Rezepte werden unkenntlich.

Es liegt also an uns, die Lücken im Rezeptbuch zu füllen und herauszufinden, welche Schritte vorgenommen und welche Zutaten verwendet werden müssen. Dabei können wir uns in der Küche so richtig austoben und braten, schneiden und panieren, was das Zeug hält.

Auf diese Weise können viele verschiedene, traditionelle Gerichte gekocht werden. Das Essen im Spiel ist an echte Gerichte aus dem Süden Indiens angelehnt. Ebenfalls aus Indien stammt der Soundtrack, der von den bekannten indischen Musicals inspiriert worden ist.

Die Geschichte dreht sich nicht nur ums Kochen, sondern auch um die Familie selbst. Im Fokus stehen Liebe, Verlust und andere familiäre Dinge. Es soll sogar verschiedene Dialogoptionen geben, zwischen denen Spieler und Spielerinnen wählen können. Ob sie einen Einfluss auf das Geschehen haben, bleibt abzuwarten.

Im passenden Trailer ist jedenfalls zu sehen, wie der Sohn der Familie wächst und auch die Eltern mit der Zeit altern. Die Mutter bekommt graue Haare, wohingegen der Mann mehr Falten bekommt. Wie die Geschichte der Familie ausgeht, können wir wohl erst zum Release des Spiels herausfinden. Sobald ein genaues Datum feststeht, geben wir euch Bescheid.

