Dead Island 2: Blutige Eröffnungssequenz im neuen Video

Spieler, die sich für das kommende Langzeitprojekt „Dead Island 2“ interessieren, können sich mit einem neuen Trailer in Stimmung bringen. Gameplay-Szenen sind diesmal nicht dabei. Stattdessen wird mit Musik untermalt verdeutlicht, dass der scheinbar idyllische Schauplatz des Spiels einer blutigen Invasion gefräßiger Zombies zum Opfer fiel und Spieler vor der Aufgabe stehen, sich gegen diese zu wehren.

Nach dem Start des unten eingebetteten Videos können sich Spieler das von Horror gezeichnete Los Angeles anschauen und dabei einen Blick auf den verlassenen und blutverschmierten Hollywood-Boulevard und die leeren Villen der Reichen und Berühmten werfen.

Auch reichlich Gameplay aus „Dead Island 2“ wurde kürzlich veröffentlicht. Es gewährt einen rund 14 Minuten langen Einblick in das Gemetzel und kann hier angeschaut werden.

Ebenfalls wurden Angaben zur Spielzeit gemacht, sodass ihr vor dem Kauf in Erfahrung bringen könnt, wie lange euch die Zombie-Hatz diesmal bei Laune halten kann. Mit etwa 20 Stunden Spielzeit kann gerechnet werden. Doch wie üblich hängt die persönliche Spielzeit weitgehend vom individuellen Spielstil und dem Erkundungsdrang ab.

Wir konnten uns kürzlich mit „Dead Island 2“ beschäftigen. Unsere Eindrücke lest ihr in der nachfolgend verlinkten Hands-On-Vorschau:

In Deutschland geschnitten

In Deutschland kommt „Dead Island 2“ geschnitten auf den Markt. Allerdings halten sich die Änderungen verglichen mit der internationalen Fassung in Grenzen. Der Unterschied liegt darin, dass es in der USK-Version nicht möglich ist, mit getöteten Widersachern zu interagieren und diese weiterhin zu malträtieren.

Das hat einen gewissen Einfluss auf das Zusammenspiel mit Besitzern der internationalen Fassung von „Dead Island 2“. Diese bekommen bei einer gemeinsamen Session den Hinweis angezeigt, dass die Einschränkung im Verlauf der Partie auch für sie gilt. Weitere Einzelheiten zur angepassten Version von „Dead Island 2“ halten wir in dieser Meldung bereit.

„Dead Island 2“ kommt am 21. April 2023 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt. Nachfolgend ist der anfangs erwähnte Trailer mit der Eröffnungssequenz eingebettet:

