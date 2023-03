Lies of P: Fast 12 Minuten Gameplay aus dem Action-Soulslike-RPG

Während die Veröffentlichung von "Lies of P" noch eine Weile auf sich warten lässt, zeigt ein neues Gameplay-Video, auf was sich Spieler einstellen können. Gezeigt werden mehr als zehn Minuten aus dem düsteren Lügen-Adventure.

An Gameplay-Videos mit Spielszenen aus „Lies of P“ mangelte es in den vergangenen Monaten nicht. Und auch heute wurde ein neuer Clip veröffentlicht, der Spieler fast zwölf Minuten lang in das düstere Abenteuer entführt.

Veröffentlicht wurde das neue Video zu „Lies of P“ von der englischsprachigen Publikation Gamespot, die darauf hinweist, dass das aufgezeichnete Material auf der PC-Version des Titels basiert. Angeschaut werden kann das Ganze unterhalb dieser Zeilen.

Besucht eine düsteren Belle-Époque-Welt

„Lies of P“ ist ein Action-Souls-Spiel, das in einer düsteren Belle-Époque-Welt beheimatet ist und sich von der Geschichte von Pinocchio inspirieren lässt. Der Spieler begleitet den Protagonisten auf seiner Reise zur Menschwerdung, indem er sich durch eine Vielzahl von miteinander verknüpften, prozedural generierten Quests kämpft.

Der Verlauf der Quests hängt von den individuellen Entscheidungen ab, insbesondere davon, wie der Protagonist zum lügen animiert wird. Jede Lüge des Spielers kann unerwartete Konsequenzen haben und die Geschichte in eine andere Richtung lenken.

„Lies of P“ bietet laut Hersteller ein einzigartiges Spielerlebnis, das auf einer unterhaltsamen Geschichte und einer dynamischen Spielwelt basiert. Die Entscheidungen, die der Spieler trifft, geben ihm die Möglichkeit, den Titel auf verschiedene Arten zu spielen und zu erleben.

Hinsichtlich der Spielzeit von „Lies of P“ erwartet die Fans offenbar ein wahrer Brocken: So gehen die Macher von bis zu 60 Stunden aus, die Fans in den Titel investieren dürfen. Allerdings könne „Lies of P“ auch häppchenweise genossen werden.

Wann genau „Lies of P“ veröffentlicht wird, ist nach wie vor offen. Mit dem nahenden August wurde der Debüt-Zeitraum aber immerhin enorm eingegrenzt. Die restliche Wartezeit können Interessenten unter anderem mit dem anfangs erwähnten Gameplay-Video überbrücken:

