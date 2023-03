The Lords of the Fallen: Technical-Showcase-Trailer zum Action-RPG

The Lords of the Fallen:

Zu "The Lords of the Fallen" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der sich den technischen Besonderheiten annimmt und an einigen Stellen hinsichtlich der Gestaltung ins Detail geht.

Der Publisher CI Games und der Entwickler Hexworks haben auf der „State of Unreal“-Präsentation von Epic Games, die im Zuge der Game Developers Conference 2023 veranstaltet wurde, einen neuen Trailer zum Action-RPG „The Lords of the Fallen“ veröffentlicht. Er geht auf die technischen Errungenschaften des Spiels ein und kann unterhalb dieser Zeilen gestartet werden.

„The Lords of the Fallen“ spielt einige Jahrhunderte nach den Geschehnissen des ersten Spiels und taucht in ein Universum ein, das in die Welt der Lebenden und der Toten aufgeteilt ist. Spieler können zwischen den beiden miteinander verbundenen Reichen hin- und herreisen und dabei auf einzigartige Pfade, Nebenquests, NPCs, Feinde und Schätze stoßen.

Auch hinsichtlich der Größe hat sich etwas getan. So soll die Welt von „The Lords of the Fallen“ fünfmal so groß wie die des Vorgängers sein. Spieler müssen sich darin auf „schnelle Kämpfe mit einer breiten Palette an Waffen und mächtiger Magie“ einstellen, während sie sich „einen blutigen Weg durch dämonische Horden, untote Schrecken und gewaltige Bosse bahnen“.

Auch auf einen Online-Mehrspielermodus müssen Spieler von „The Lords of the Fallen“ nicht verzichten.

Key-Features laut Hersteller:

Begebt euch in zwei riesige, parallele Welten – die der Lebenden und die der Toten.

Meistert ein schnelles, flüssiges und herausforderndes Kampfsystem.

Setzt verheerende magische Angriffe und Charakterverstärkungen ein.

Ladet einen zweiten Spieler ein, sich eurer Kampagne im Online-Mehrspielermodus anzuschließen.

Begegnet einer breiten Palette von Charakteren, die euch gerne helfen wollen.

Gestaltet euren eigenen, einzigartigen Charakter ganz individuell.

Wählt eine von neun Startklassen, darunter Ritter, Schurke und Feuerlehrling.

Das mit der Unreal Engine 5 entwickelte Reboot des 2014er Spiels „Lords of the Fallen“ wird in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Nachfolgend könnt ihr euch den Technical-Trailer anschauen:

