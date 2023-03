Marvel’s Midnight Suns: Morbius-DLC ab sofort verfügbar

Dr. Michael Morbius kommt in der neuen Erweiterung angestürmt.

„Marvel’s Midnight Suns“ hat seine mittlerweile dritte Erweiterung spendiert bekommen. In „Unstillbare Gier“ stößt Dr. Michael Morbius auf PS5, PC, und Xbox Series X/S der Kämpferriege bei. Morbius wurde bei dem Versuch, seine seltene Blutkrankheit zu heilen, zu einem vampirähnlichen Wesen und muss nun – ironischerweise – gegen eine Vielzahl an Vampiren in den Kampf ziehen.

Doch nicht nur die Vampire stellen eine Bedrohung dar. Morbius bekommt es zusätzlich mit Hydra zu tun, der seine Truppen mit untoter DNA versetzt, um daraus die ultimative Armee zu erschaffen. Morbius erhofft sich durch ihre Eigenschaften allerdings, ein Gegenmittel für seine Sonnenempfindlichkeit zu entwickeln, die das Vampirdasein mit sich bringt.

Das sind die Inhalte des DLCs

Der neue Kämpfer kommt mit über 11 einzigartigen Heldenfähigkeiten daher. Mit ihm wird eine neue Story-Mission ins Spiel implementiert, die unter anderem Vampirgegner enthält. Ein neues Abtei-Upgrade, das es in der Erweiterung gibt, ist das Labor-Upgrade. Zusätzlich kommen drei neue Helden-Skins, sieben Abtei-Outfits und zwei Badeanzüge für Morbius ins Spiel.

Morbius kann in einen Blutdurst-Zustand verfallen, der seine Attacken mit dem Bluten-Effekt ausstattet. Dadurch erleiden Gegner zusätzlichen Schaden. Außerdem kann er Feinde hypnotisieren, sodass sie sich gegenseitig attackieren. Mithilfe eines Schreis kann er Gegner schwächen.

Ihr könnt Morbius enthalten, indem ihr die Mission „Spidermaaaans“ abschließt und Spider-Man im ersten Akt demaskiert. Daraufhin müsst ihr die erste Story-Mission des DLCs namens „Weird Science“ abschließen, um Morbius zu rekrutieren.

Andere Meldungen zu „Marvel’s Midnight Suns“:

Ihr bekommt Zugriff auf den „Unstillbare Gier“-DLC, indem ihr ihn separat für 14,99 Euro im entsprechenden Store kauft. Alternativ könnt ihr den gesamten Season Pass von „Marvel’s Midnight Suns“ zu einem Preis von 49,99 Euro erwerben. Aktuell befindet sich der Season Pass im PS Store für 39,99 Euro sogar im Angebot. Das Angebot gilt bis zum 30. März 2023.

Nach Morbius wird im vierten DLC der Charakter Storm folgen. Doch bis dahin könnt ihr euch in dem Vampir-DLC zum Blutrausch kämpfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: 2K

Weitere Meldungen zu Marvel's Midnight Suns.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren