MLB The Show 23: LEGENDS-Trailer verspricht über 180 Charaktere

Mit „MLB The Show 23“ erscheint ein neuer Ableger der Sportsimulationsreihe für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch.

Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von San Diego Studio haben nun einen neuen LEGENDS-Trailer veröffentlicht, der viele der spielbaren Sportlegenden zeigt, die in der Baseball-Simulation auftauchen.

Viele Baseball-Legenden in einem Spiel

Die Verantwortlichen versprechen, dass es über 180 Legenden gibt, die wir zu einem starken Team zusammensetzen können. Im Trailer werden Andrew „Rube“ Foster, Satchel Paige, John Donaldson, Hilton Smith, John Jordan „Buck“, O’Neil, Martin Dihigo, Hank Thompson, David Wright, Carlos Pena, Ian Kinsler, Matt Cain, Jake Peavy, Chili Davis, Derek Jeter, Sammy Sosa und Mark McGwire gezeigt.

Zu den Neuerungen von „MLB The Show 23“ zählen der Franchise-Modus und March to October des MLB Draft. So bekommt die Verwaltung der Organisation mehr Strategie und Tiefgang als zuvor. Außerdem gibt es nun das „MLB Postseason“-Format, das das Programm und CBA-Updates berücksichtigt.

Das Spiel wird wie seine Vorgänger Cross Play, Cross Saves und Cross Progressions unterstützen. Dadurch ist es möglich, seine eigenen Fortschritte über mehrere Plattformen hinweg zu übertragen. Außerdem können Spieler und Spielerinnen unabhängig von der Plattform, auf der sie spielen, gegeneinander antreten.

Mithilfe der Digital Deluxe und der The Captain-Edition ist es Vorbestellenden möglich, schon vor dem Release am 28. März 2023 in das Spiel hineinzuschnuppern. Die Early Access-Phase soll nämlich am 24. März 2023 beginnen, also schon in wenigen Tagen.

Der Titel kommt außerdem zum Launch in den Xbox Game Pass. Wer schon vorab sehen will, welche Baseball-Helden im Spiel auftauchen werden, sollte sich den folgenden Trailer zu Gemüte führen.

