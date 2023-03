Spider-Man 2: Release-Zeitraum von Tony Todd eingegrenzt

Es scheint, dass Spieler, die sehnsüchtig auf "Marvel’s Spider-Man 2" warten, in ihrem Kalender einen bestimmten Monat markieren können. Tony Todd, der am Projekt beteiligt ist, war auf Twitter sehr auskunftsfreudig.

„Marvel’s Spider-Man“ gehört auf den PlayStation-Konsolen zu den zugkräftigsten Videospielen und startet mit „Marvel’s Spider-Man 2“ bald in eine neue Runde. Nachdem offiziell bisher lediglich von einem Release in diesem Jahr ausgegangen wurde, kam es zu einer näheren Eingrenzung des Veröffentlichungszeitraums.

Tony Todd, der in der von Insomniac entwickelten Fortsetzung Venom spielt, sorgte am gestrigen Dienstag offenbar für eine vorgezogene Enthüllung, indem er einem Fan mitteilte, dass der Veröffentlichungsmonat von „Marvel’s Spider-Man 2“ wohl der September sein wird.

„Sieht aus wie September! Massive Werbung kommt im August. Die Werbespots beginnen im August, so wurde mir gesagt. Haltet euch fest … und haltet den Atem an! Das wird nötig sein“, so der Wortlaut von Todd, der intern für einige Diskussionen sorgen dürfte. Denn offiziell angekündigt wurden diese Pläne bislang nicht.

Und auch wenn die Aussage von Todd weit von einer offiziellen Ankündigung entfernt ist, scheint ein solches Statement, das von jemandem stammt, der direkt an diesem Spiel arbeitet, durchaus vertrauenswürdig zu sein.

Marvel’s Spider-Man wurde zum erfolgreichsten PS4-Spiel

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres versicherte der zuständige Entwickler Insomniac den Fans, dass „Spider-Man 2“ im Jahr 2023 für die PlayStation 5 erscheinen wird. Auch hieß es, dass das Spiel gewaltig sei, was nach den erfolgreichen Vorgängern durchaus zu erwarten ist. „Marvel’s Spider-Man“ wurde gar zum meistverkauften PS4-Spiel, vor „GTA 5“ und „Uncharted 4“, die ebenfalls auf hervorragende Verkaufszahlen kamen.

„Spider-Man 2“ soll noch einmal eine Schippe obendrauf legen. Laut Bill Rosemann, Vice President of Creative bei Marvel Games, habe der Titel „alles, was man am ersten Spiel und an Spider-Man: Miles Morales liebt, aber mehr“. Es gebe mehrere Feinde und er könne sagen, dass die Geschichte auf „Marvel’s Spider-Man“ und „Marvel’s Spider-Man Miles Morales“ weiter aufbaut.

„Spider-Man 2“ wird Peter Parker und Miles Morales laut Hersteller auf ihrem bisher epischsten Einzelspieler-Abenteuer begleiten. Und wer sich darauf einstimmen möchte: Sowohl „Marvel’s Spider-Man“ als auch „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ sind für PS5, PS4 und PC erhältlich.

Mit einer Veröffentlichung im September würde das PlayStation-Flaggschiff in diesem Jahr gegen den mit der Übernahme von Bethesda exklusiv gewordenen Xbox-Titel „Starfield“ antreten, der kürzlich für den 6. September 2023 bestätigt wurde.

