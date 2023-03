Street Fighter 6: Neues Gameplay zeigt Lily und E. Honda in Aktion

In dieser Woche bedachten uns die Entwickler von Capcom mit einem frischen Gameplay-Video zu "Street Fighter 6". Dieses Mal messen die beiden Charaktere Lily und E. Honda ihre Kräfte.

Mit „Street Fighter 6“ geht die langlebige Fighting-Titel-Serie aus dem Hause Capcom in wenigen Wochen in die nächste Runde. Nachdem sich vor wenigen Tagen Zangief und Marisa in einem Gameplay-Video gegenüberstanden, stehen ab sofort die nächsten Spielszenen bereit.

Im neuesten Entwickler-Video lassen Lily und E. Honda die Fäuste fliegen. Wie es bereits bei den letzten Entwickler-Videos der Fall war, wird auch dieses Mal Wert darauf gelegt, euch die unterschiedlichen Manöver und Fähigkeiten der beiden Charaktere zu präsentieren.

Während es sich bei Lily um einen neuen Charakter handelt, gehört E. Honda seit „Street Fighter 2“ aus dem Jahr 1991 quasi zum Inventar der Reihe.

Serienfans wie Neulinge sollen begeistert werden

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Capcom soll mit „Street Fighter 6“ ein Fighting-Titel abgeliefert werden, der einen ähnlichen Einfluss auf das Genre hat wie „Street Fighter 2“, das seinerzeit Fans des Genres wie komplette Neulinge gleichermaßen begeisterte.

Um auch blutige Anfänger ins Boot zu holen, bekommt „Street Fighter 6“ ein alternatives Steuerungs-Schema spendiert, das sich an Neulinge richtet und es diesen ermöglicht, die hinsichtlich des Timings mitunter recht kniffligen Manöver und Combos auf einfache Art und Weise zu vollführen.

„Das Konzept, das ich von Mr. Nakayama erhalten habe, war, dass wir es fast auf das zurückbringen wollten, was es während der Street Fighter 2-Ära war“, führte Produzent Kazuhiro Tsuchiya zu den verfolgten Plänen aus. „Wir wollten ein weiteres Street Fighter-Spiel machen, das sich nicht nur an bestehende Fans der Serie richtet.“

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Zum Launch werden 18 spielbare Charaktere zur Verfügung stehen. Weitere dürften im Rahmen der Post-Launch-Unterstützung in Form von DLC folgen.

