Ubisoft Ghostwriter: NPC-Gespräche sollen von KI geschrieben werden – Kritik von Autoren

KI-Systeme wie ChatGPT geistern seit einigen Monaten durch die Schlagzeilen und liefern mitunter beeindruckende Ergebnisse. Auch Ubisoft hat sich dem Thema verschrieben und möchte derartige Tools nutzen, um mit ihnen die Entwicklung von Videospielen zu vereinfachen.

Das Unternehmen stellte im Rahmen der Game Developers Conference ein Ghostwriter-Tool vor und stieß bei einer Reihe von Spieleentwicklern auf Ablehnung. Sie forderten den Publisher dazu auf, stattdessen in menschliche Autoren zu investieren.

So schrieb Alanah Pearce, Autorin bei Sony Santa Monica, zum Beispiel: „Für mich als Autorin ist es viel zeitaufwändiger, KI-generierte Skripte/Dialoge zu bearbeiten, als meine eigenen Texte zu schreiben. Ich würde es bei weitem vorziehen, wenn AAA-Studios das Budget, das sie für die Entwicklung solcher Tools ausgeben, dafür verwenden würden, mehr Autoren einzustellen.“

Autoren sollen nicht ersetzt werden

Ben Swanson, Forscher bei Ubisoft La Forge, war allerdings bestrebt, die Befürchtungen abzubauen. Nach wie vor seien menschliche Mitarbeiter notwendig, zumal das Ghostwriter-Tool nicht für Filmsequenzen oder Hintergrundinformationen verwendet werden soll. Vielmehr sei es das Ziel, mit der KI sogenannte „Barks“ zu erstellen, also Zeilen, die Spieler von NPCs hören, wenn sie an ihnen im Spiel vorbeigehen.

Den Angaben von Swanson zufolge wird das Tool für verschiedene Zwecke eingesetzt. Dazu gehört in erster Linie die Generierung von Sprüchen auf der Grundlage der Motivation eines NPCs. Zuvor muss der Autor die Situation des NPCs definieren und das Tool schlägt Sätze für diesen Charakter vor.

In einem Beispiel gab der Autor eine Situation vor, in der ein NPC entführt wurde. Darauf aufbauend schlug das KI-Tool die folgende Aussage vor: „Ich komme da nicht mehr raus“. In einer anderen Situation definierte der Autor eine Situation, in der ein NPC mit seinem Chef spricht. Das Tool lieferte den Satz: „Ich bin nur einer Ihrer Angestellten“.

Related Posts

Bei der zweiten angedachten Anwendung soll die KI dabei behilflich sein, eine große Anzahl von Sätzen für Menschenmengen zu generieren, nachdem Autoren bisher vor der Aufgabe standen, sich zahlreiche Dialogzeilen und Halbgespräche auszudenken, die Spieler beiläufig hören, wenn sie an einer Menschengruppe vorbeigehen.

Dialoge und mehr Variationen bei Standardsätzen

Eine weitere Anwendung sieht die Erschaffung von Dialogen für zwei Personen vor. Der Autor kann die Rolle von zwei verschiedenen NPCs und ein Thema vorgeben, und die KI wird ein Gespräch zwischen ihnen erstellen. Dabei soll es sich, wie Swanson noch einmal betonte, aber keinesfalls um die Hauptpunkte der Geschichte handeln, sondern eher um zufällige Diskussionen.

In einem Beispiel definierte der Autor einen Verbrecher, einen Polizisten und einen Raubüberfall, woraufhin die KI die folgenden Sätze ausgab: „Du bist also derjenige, der die Spielzeugläden ausgeraubt hat.“ „Wovon reden Sie? Ich bin ein erwachsener Mann, ich habe keine Zeit für Spielzeug.“

Ebenso soll das KI-Tool bei Variationen von Standardsätzen zum Einsatz kommen. So ist in vielen Spielen wiederholt zu hören: „Ich lade nach“ oder „Darüber können wir später reden“, was sich künftig ändern soll.

Weitere Meldungen zu Ubisoft:

Letztendlich erhalten die Autoren bei der Arbeit mit dem KI-Tool zwei Auswahlmöglichkeiten, die sie akzeptieren oder ablehnen können. Ihre Entscheidungen werden an Ghostwriter zurückgeschickt, damit das Tool in Zukunft bessere Antworten liefern kann.

Was haltet ihr von der Idee, bei der Entwicklung von Videospielen mehr auf die Hilfe von KI-Tools zu setzen?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quellen: VGC, Gamedeveloper

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren